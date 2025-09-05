経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、静岡にて『オーナー社長が会社を承継するための「税」の重要講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

オーナー社長が会社を承継するためにクリアすべき課題は膨大です。経営承継と財産承継を手堅く確実に行うためには、オーナー自身が、税体系を知ることが大切です。

本講座は、今さら聞けない税金の知識と、自社株や相続対策・法人税対策について学ぶ基礎講座です。現在取り組まれている対策の適否判断に、セカンドオピニオンとして是非ご活用ください。


【講座のご案内】
▼第１回：オーナー企業を取り巻く税体系の動向基礎知識（相続税・所得税）
　開催日時：11月10日（月）　16：00～17：30
　講師：アタックス税理士法人　代表社員　公認会計士・税理士　伊藤　彰夫

・相続税の計算の仕組み解説
・所得税の計算の仕組み解説
・相続税・所得税の改正解説

▼第２回：自社株評価と相続対策（1）基礎編
　開催日時：11月17日（月）　16：00～17：30
　講師：アタックス税理士法人　社員　税理士　武田　太一

・自社株の評価方法解説
・相続対策の方法解説

▼第３回：自社株評価と相続対策（2）事例編
　開催日時：11月21日（金）　13：00以降 ※希望を伺います
　講師：アタックス税理士法人　社員　税理士　武田　太一

・自社の株価を一緒に算定
・株価の引下げができるかの検討
・その他相続対策の質疑応答

▼第４回：法人税減税措置の概要と活用
　開催日時：12月2日（火）　16：00～17：30
　講師：アタックス税理士法人　税理士　土屋　裕志

・法人税の計算の仕組み解説
・知っておくべき減税措置の内容解説
・法人税の節税方法解説

▼第５回：法人税税務調査の傾向と対応事例
　開催日時：12月8日（月）　16：00～17：30
　講師：アタックス税理士法人　代表社員　税理士　村松　宏昭

・税務調査の留意点解説
・重要事例の解説

【受講料】
　単発受講：1講座につき、10,000円（税込）／1名様
　連続受講：全5講座まとめ受講で、45,000円（税込）／1名様

【対　象】
　経営者・後継者
　※同業者の方はご遠慮ください。

【会場】
　〒420-0857
　アタックスグループ静岡事務所（電話 054-205-8180）
　静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル12F

【お申し込み方法】
　下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
　https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2142






