『オーナー社長が会社を承継するための「税」の重要講座』開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、静岡にて『オーナー社長が会社を承継するための「税」の重要講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
オーナー社長が会社を承継するためにクリアすべき課題は膨大です。経営承継と財産承継を手堅く確実に行うためには、オーナー自身が、税体系を知ることが大切です。
本講座は、今さら聞けない税金の知識と、自社株や相続対策・法人税対策について学ぶ基礎講座です。現在取り組まれている対策の適否判断に、セカンドオピニオンとして是非ご活用ください。
【講座のご案内】
▼第１回：オーナー企業を取り巻く税体系の動向基礎知識（相続税・所得税）
開催日時：11月10日（月） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 代表社員 公認会計士・税理士 伊藤 彰夫
・相続税の計算の仕組み解説
・所得税の計算の仕組み解説
・相続税・所得税の改正解説
▼第２回：自社株評価と相続対策（1）基礎編
開催日時：11月17日（月） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 社員 税理士 武田 太一
・自社株の評価方法解説
・相続対策の方法解説
▼第３回：自社株評価と相続対策（2）事例編
開催日時：11月21日（金） 13：00以降 ※希望を伺います
講師：アタックス税理士法人 社員 税理士 武田 太一
・自社の株価を一緒に算定
・株価の引下げができるかの検討
・その他相続対策の質疑応答
▼第４回：法人税減税措置の概要と活用
開催日時：12月2日（火） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 税理士 土屋 裕志
・法人税の計算の仕組み解説
・知っておくべき減税措置の内容解説
・法人税の節税方法解説
▼第５回：法人税税務調査の傾向と対応事例
開催日時：12月8日（月） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 代表社員 税理士 村松 宏昭
・税務調査の留意点解説
・重要事例の解説
【開催日】
第1回：11月10日（月）16：00～17：30
第2回：11月17日（月）16：00～17：30
第3回：11月21日（金）13：00以降
第4回：12月2日（火）16：00～17：30
第5回：12月8日（月）16：00～17：30
【受講料】
単発受講：1講座につき、10,000円（税込）／1名様
連続受講：全5講座まとめ受講で、45,000円（税込）／1名様
【対 象】
経営者・後継者
※同業者の方はご遠慮ください。
【会場】
〒420-0857
アタックスグループ静岡事務所（電話 054-205-8180）
静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル12F
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2142
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
オーナー社長が会社を承継するためにクリアすべき課題は膨大です。経営承継と財産承継を手堅く確実に行うためには、オーナー自身が、税体系を知ることが大切です。
本講座は、今さら聞けない税金の知識と、自社株や相続対策・法人税対策について学ぶ基礎講座です。現在取り組まれている対策の適否判断に、セカンドオピニオンとして是非ご活用ください。
【講座のご案内】
▼第１回：オーナー企業を取り巻く税体系の動向基礎知識（相続税・所得税）
開催日時：11月10日（月） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 代表社員 公認会計士・税理士 伊藤 彰夫
・相続税の計算の仕組み解説
・所得税の計算の仕組み解説
・相続税・所得税の改正解説
▼第２回：自社株評価と相続対策（1）基礎編
開催日時：11月17日（月） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 社員 税理士 武田 太一
・自社株の評価方法解説
・相続対策の方法解説
▼第３回：自社株評価と相続対策（2）事例編
開催日時：11月21日（金） 13：00以降 ※希望を伺います
講師：アタックス税理士法人 社員 税理士 武田 太一
・自社の株価を一緒に算定
・株価の引下げができるかの検討
・その他相続対策の質疑応答
▼第４回：法人税減税措置の概要と活用
開催日時：12月2日（火） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 税理士 土屋 裕志
・法人税の計算の仕組み解説
・知っておくべき減税措置の内容解説
・法人税の節税方法解説
▼第５回：法人税税務調査の傾向と対応事例
開催日時：12月8日（月） 16：00～17：30
講師：アタックス税理士法人 代表社員 税理士 村松 宏昭
・税務調査の留意点解説
・重要事例の解説
【開催日】
第1回：11月10日（月）16：00～17：30
第2回：11月17日（月）16：00～17：30
第3回：11月21日（金）13：00以降
第4回：12月2日（火）16：00～17：30
第5回：12月8日（月）16：00～17：30
【受講料】
単発受講：1講座につき、10,000円（税込）／1名様
連続受講：全5講座まとめ受講で、45,000円（税込）／1名様
【対 象】
経営者・後継者
※同業者の方はご遠慮ください。
【会場】
〒420-0857
アタックスグループ静岡事務所（電話 054-205-8180）
静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル12F
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2142
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ