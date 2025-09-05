眠らない街・すすきのに24時間型コワーキングスペースが誕生“交流と集中”をゾーニングで両立する「BIZcomfort札幌すすきの」2025年9月17日（水）オープン

株式会社WOOC

コワーキングスペース・レンタルオフィスのBIZcomfort（ビズコンフォート）を運営する、株式会社WOOC（読み方：ウォーク 、所在地：東京都品川区、代表取締役：阪谷 泰之 以下、WOOC）は、2025年9月17日（水）に札幌エリア2拠点目となるシェアオフィス「BIZcomfort札幌すすきの」をオープンいたします。北海道・札幌市は観光地として知られる一方で、テレワークやワーケーション需要の高まりを背景に“働く街”としても注目を集めています。当施設は、その中心地であるすすきのにおいて、人々やビジネスの交流を促すラウンジエリアと個々で集中できるエリアを、ゾーニングによって両立したハイブリッド空間を実現しました。

北海道・札幌、観光地から“働く街”へ

BIZcomfort札幌すすきの イメージ

当施設は、札幌市中央区・豊水すすきの駅から徒歩1分という繁華街の中心地にオープンします。「すすきの」は日本有数の歓楽街として知られ、一昼夜人で賑わう街ですが、近年では海外からの観光客も増え、国際的な観光地へと変化しています。

一方で、テレワークやワーケーションの広がりを背景に、札幌市は“観光だけでなく働く街”としても注目を集めています。今回の拠点はその変化を象徴する取り組みのひとつとなります。

“交流と集中”を両立するハイブリッド型シェアオフィス

当施設の特徴は、中央に設けられた「クロスラウンジ」をはじめとする多様なワーク環境です。人との交流や会話からビジネスのひらめきが生まれる場であると同時に、仕切り付きのソロワーク席や半個室席などの一人で集中できる環境も整えました。さらに24時間365日利用できるため、資格取得やリスキリングなどの学びの場としても活用でき、利用者のライフスタイルや働き方に寄り添う自由度の高いサードプレイスとして機能します。

また、当施設は“交流と集中”を両立する拠点として設計されました。ソロワークを重視する人から、グループでの打ち合わせや意見交換を求める人まで、札幌エリアの多様なニーズに応えることが可能になります。

BIZcomfort札幌すすきの 内覧会・無料体験会 開催！

BIZcomfort札幌すすきののオープンを記念し、内覧会とコワーキングスペースの無料体験会を以下日程で開催！

【日 時】2025年9月17日（水）～20日（土）9：00～18：00（最終受付 17：00）

【予 約 受 付】2025年9月20日（土）まで

9月20日以降の内覧予約も随時受付しております。 無料体験会は上記期間のみ予約可能です。

【利用方法】

BIZcomfort札幌すすきのHPから内覧予約ページにアクセスし、ご希望日時・必要事項を入力の上ご予約ください。確定日時は追ってご連絡いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

※メディア関係者の取材や撮影も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお越しください。事前にご連絡をお願いいたします。

担当：株式会社 WOOC 紅野（こうの） TEL：070-1446-6474 MAIL：pr@wooc.co.jp

▼BIZcomfort札幌すすきのの特徴

特徴1. 24時間使える 駅徒歩1分のシェアオフィス

豊水すすきの駅から徒歩1分という立地に優れた当施設は、24時間365日使えるため、日中のテレワークだけでなく、通勤前の朝活や帰宅前の自分時間など、様々な使い方ができます。また、仕事だけでなく、自習や読書などにも利用でき、用途に合わせて好きな席を選ぶこともできるので、自宅やカフェよりも快適に過ごせます。

コワーキングスペース イメージ(1)特徴2.“交流と集中”が両立した空間

施設中央に「クロスラウンジ」を設け、様々なオフィスコミュニケーションの促進を図ります。人との交流からひらめきを得たり一息ついたりしたいときにおすすめのエリアです。一方、一人で黙々と作業に集中したい人は、各席に仕切りを設けた「ワークブース」が快適です。ゾーニングされた空間によって、テレワークや自習、趣味の読書など使い方は様々です。

コワーキングスペース イメージ(2)特徴3.初期費用を抑えて、すぐに使える「マイオフィス」

当施設では、1～7名用の完全個室を全45室用意しています。デスク・チェア・無線LAN・電源などが完備された「即入居・即スタート可能」な環境です。また、敷金・礼金は不要※1のため、初期費用を抑えてオフィスを構えることができます。法人登記や事業所登録にも対応しており、各種許認可の取得実績も豊富。多様なサイズの個室を用意しているため、士業の事務所やサテライトオフィスなど、様々な用途に対応可能です。

※1 別途契約金が必要

レンタルオフィス イメージ特徴4. 商談やオンライン通話も安心の設備環境

ビジネス利用に欠かせない会議室やテレフォンブース※2も完備。対面・オンラインを問わず、安心してコミュニケーションできる専用スペースを整えています。会議室にはWEB会議システム搭載の大型モニターを設置しており、資料の共有もスムーズに行えます。また、オープンスペースでのWEB会議や通話に抵抗がある方には、専用個室のテレフォンブースを用意。外部に聞かれたくない重要な通話も、プライバシーを守りながら安心して行えます。※2 予約制・有料

会議室 イメージ特徴5. コンシェルジュによるきめ細かな対応

平日9時～18時は受付にコンシェルジュが在籍し、来客対応や宅配便の受取など多岐にわたるオプションサービスで、利用者のあらゆるニーズをサポートします。来客の一次対応も行うため、クライアントへの信頼と安心感も提供します。さらに、コンシェルジュ営業時間内であれば、会員登録不要の「ドロップイン」利用も可能です。初めての方や短時間の利用を希望される方も、気軽にコワーキングスペースの快適な環境を体験いただけます。

▼BIZcomfort札幌すすきの 施設概要

受付 イメージ

住所 ：北海道札幌市中央区南三条西1-8-10 CONNECT SAPPORO 4F

アクセス ：市営地下鉄東豊線 「豊水すすきの駅」1番出口徒歩1分

広さ ： 761.32平方メートル （230.30坪）

席数 ：【コワーキングスペース】オープンスペース70席／【レンタルオフィス】45戸

利用料金 ：【コワーキングスペース】

全日プラン（24時間365日いつでも使える）：17,600円/月

土日祝プラン（土日祝のみいつでも使える）：7,700円/月

北海道プラン（北海道のBIZcomfortが全て使える）：18,700円/月

全拠点プラン（全国のBIZcomfortが全て使える）：22,000円/月

固定席プラン（自分専用の半個室が使える）：36,300円～/月

ライトプラン（月額基本料2,200円を超えた分は1日ごとの従量課金制で使える）：2,200円～/月

【レンタルオフィス】49,500円～/月 （共益費込み、部屋により異なる）

設備 ：無線LAN、フリードリンク、無料プリンター、ロッカー、ポスト、登記可、会議室、WEB会議用個室、コンシェルジュ

HP ：https://bizcomfort.jp/hokkaido/sapporo-susukino.html

▼BIZcomfort札幌すすきの フロアマップ

▼BIZcomfortについて

近年は働き方が多様化し、フリーランスや副業、スタートアップなど、自分の特技や強みを生かした働き方を選択する人が増加しています。さらに企業側も、働き方改革の一環で、シェアオフィスを用いたテレワークの導入や、子育て・介護世代が自宅近くでも働けるサテライトオフィスを設置する傾向にあり、働くスタイルや意識が大きく変わろうとしています。

そんな背景の中、当社では”「はたらく」をもっと自由に快適に！”をコンセプトに、シェアオフィス「BIZcomfort」を運営。関東・関西を中心に、全国展開に向けて積極的に拡大しています。

札幌エリアのBIZcomfort

■BIZcomfort札幌

北12条駅徒歩3分、札幌駅徒歩5分の好立地にある札幌エリア1拠点目のBIZcomfort。開放的な空間が特徴の札幌拠点も、北海道プランなら使い放題！

住所：北海道札幌市北区北10条西3-23-1 THE PEAK SAPPORO1F

HP ：https://bizcomfort.jp/hokkaido/sapporo.html

BIZcomfort札幌【WOOC 会社概要】

商号 ：株式会社WOOC（ウォーク）

代表 ：代表取締役 阪谷 泰之

本社所在地：東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル7F

電話 ：03-5789-3323

設立 ：2008年9月

資本金 ：17,510万円（資本準備金8,255万円含む）

年間売上高：17期 6,779,540（千円）

店舗数 ：レンタルオフィス185拠点・コワーキングスペース178拠点（提携店舗・新規オープン予定を含む）

従業員数 ：計 205名（社員84名・パート121名）※2025年9月時点

事業内容 ：レンタルオフィス・コワーキングスペース事業／住宅サブリース事業／リフォーム・リノベーション事業／不動産管理・仲介事業／不動産売買仲介事業

公式HP ：https://www.wooc.co.jp/

【WOOCのSDGsについて】（https://www.wooc.co.jp/sustainability.html）

WOOCは、「空間再生」と「シェアオフィス運営」を通じてSDGsの推進に取り組んでいます。シェアオフィス「BIZcomfort」は、都心だけでなく住宅地や郊外にも展開し、誰もがどこでも働ける環境を提供。多様な働き方や労働生産性の向上を支援し、「働きがい」と「経済成長」に貢献しています。

【WOOCの働き方について】

WOOCは、「女性活躍推進法」に基づく厚生労働大臣認定の「えるぼし」において、最高位の３つ星を獲得しました。多様な働き方をサポートする企業として、自社内でも男女問わず互いを尊重し、自分らしく活躍できる環境実現への取り組みを続けてまいります。