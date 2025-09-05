「JACK PURCELL 1935」ローンチ記念コンテンツ第3弾公開 & 新作モデル発売のお知らせ

コンバースジャパン株式会社

コンバースは〈JACK PURCELL（ジャックパーセル）〉の誕生90周年を記念して、

新ライン「JACK PURCELL 1935」をローンチ。

その発売を記念した特集コンテンツ「More Than New JACK PURCELL. Vol.3 Naotsugu Yoshida」を、

2025年9月5日（金）に公式WEBサイトにて公開。

アーカイブにインスパイアされ、クラフトと快適性を両立した本シリーズの背景には、

「歴史へのリスペクトと未来への継承」というテーマが込められている。

特集コンテンツでは、陶芸家・吉田直嗣氏をフィーチャー。

自身の制作に対する哲学や日常に寄り添うスタンダードのあり方を語るインタビューを通じて、

「今ここにある一足を選ぶ理由」に迫る。

■ 特集コンテンツ概要

“More Than New JACK PURCELL. Vol.3 Naotsugu Yoshida”

公開日：2025年9月5日（金）

URL：https://converse.co.jp/pages/jackpurcell-interview3

出演：吉田直嗣（陶芸家）

■新作モデル紹介

LEATHER JACK PURCELL 1935(https://converse.co.jp/products/33301410)

【COLOR】ホワイトモノクローム / ブラックモノクローム

【PRICE】\20,900（税込）

【SIZE】23.0～28.0cm, 29.0, 30.0cm

発売日：2025年9月12日（金）より順次発売予定

吉田直嗣

Naotsugu Yoshida

1976年、静岡県生まれ。東京造形大学を卒業後、陶芸家・黒田泰蔵氏に師事。2003年に独立し、同県駿東郡で作陶をはじめる。白と黒を中心にした器を制作し続けている。



【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217（平日 9:00～18:00）

URL：https://converse.co.jp/