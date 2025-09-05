「こんなのが欲しかった！」が見つかる。Konny、お客様の声から生まれた25FW新作ベビー服を発表。

Konny by Erin

「ママ・パパの声がカタチに。」――韓国発のグローバル育児ライフスタイルブランド Konny（コニー）は、お客様との共創で生まれた2025年秋冬の最新コレクションをお披露目する展示会を8月28日（木）から3日間にわたり開催しました。秋冬の登園準備に最適な新作ベビー服をはじめ、ユーザーの要望から生まれたアイテムが多数登場。8月30日（土）の一般公開日には400名以上が足を運び、実際に商品を手に取ったり、抱っこ紐の試着を体験したりと、大きな賑わいを見せました。

会場では、商品開発のきっかけとなったエピソードの紹介や、秋冬こそ注意が必要な乳幼児突然死症候群（SIDS）や窒息リスク軽減に繋がるスワドル・スリーパー類も丁寧にご紹介。Konnyの独自のワークスタイルの紹介も行いました。大人気の「コニースタイ」を一面に展示したタペストリーがフォトスポットとして注目を集めました。

コニースタイタペストリーコニー25FW展示会会場Newbornアイテムのサイズ展開拡充、ご要望の多かったロンパースタイプを新発売80色以上のコニースタイ気温やシーンに合わせて選べるアウターラインナップ。通園着にちょうどいいベビー服(80-120cm)レギンス・ボトムスラインナップも拡充秋冬に向けてラインナップが拡充したスワドルスリーパーのラインナップ、サイズが拡充人気のパジャマも、お客様の声からラインナップが増えた。「実際に商品が見られて嬉しい」「想像以上にラク」来場者から喜びの声が続々

会期中は、インフルエンサーや出産準備中の方をはじめ、多くのお客様が来場されました。来場者からは「秋冬のアイテムも楽しみにしていました！」「きょうだいで楽しめるアイテムがあるのは嬉しい」といった新作への期待の声が多数寄せられました。

400名以上が来場した一般公開日には、抱っこ紐やヒップシートを試着した方から「想像以上にラク」「出産後の抱っこのイメージができた」という感動の声があがり、その場ですぐにオンライン購入される方も多くいらっしゃいました。また、「あたたかな雰囲気でより一層ブランドを好きになった」という声も聞かれ、製品だけでなくブランドの世界観にも共感いただく貴重な機会となりました。

■ユーザーの声を未来の“カタチ”に。公式アンバサダーとの交流会も実施

Konnyが大切にしている「お客様との共創」。その一環として、コニー公式アンバサダー（コニスタ）を招待したオフライン交流会「コニスタ会」も同時開催しました。ブランドを深く理解し、愛用してくださっているアンバサダーの皆様から直接いただくご意見やご要望は、未来の商品開発に繋がる貴重な財産です。当日はアンバサダー同士の交流も深まり、共にブランドを育てるパートナーシップを再確認する機会となりました。

お客様との「共創」が生み出すKonnyのアイテム

イベントに参加した公式アンバサダーアンバサダー同士の交流も

Konnyの商品開発は、常にお客様の声と共にあります。商品のレビューやSNS、アンケートなどを通じて日々寄せられる「もっとこうだったら」「こんな商品が欲しい」というリアルなご意見・ご要望の一つひとつに耳を傾け、未来の商品開発へと繋げています。

■モダール ウルトラソフト ボディスーツ

「Konnyのボディスーツを成長しても着続けたい」「前開きタイプだけではなく、かぶりタイプも欲しい」といった声から開発。

組成：コットン、モダール、ポリウレタン

カラー：全4色

サイズ：6M(60-70cm), 12M(70-75cm), 18M(75-80cm), 24M(80-85cm)

価格：3,280円（セール時は価格が異なります）

■ソフトモダール ハイウエストレギンス

発売以来、締め付けにくく、お腹や背中が出にくい点が評価されている腹巻付きレギンス。

大きいサイズのご要望を受け、24M(80-85cm)が新登場。

組成：コットン、テンセル社モダール、ポリウレタン

カラー：全15色

サイズ：6M(60-70cm), 12M(70-75cm), 18M(75-80cm), 24M(80-85cm)

価格：1,580円（セール時は価格が異なります）

■ソフトモダール リブパジャマセット

腹巻付きレギンスの好評から、お客様より「腹巻付きパジャマが欲しい」という声がが多く集まり、開発。

組成：コットン、モダール、ポリウレタン

カラー：全4色

サイズ：1-2Y(80cm), 2-3Y(90cm), 3-4Y(100cm), 4-5Y(110cm), 5-6Y(120cm)

価格：3,980円（セール時は価格が異なります）

■フリースパジャマセット *9月下旬発売

「冬用のもう少し暖かいパジャマが欲しい」という声から、薄手のフリースを使用したパジャマ開発。

「肉厚なフリース素材では暑すぎて汗をかいてしまい、むしろ不快になる」といった育児経験も反映させた素材選びが特徴。

組成：ポリエステル、ポリウレタン

カラー：全4色

サイズ：1-2Y(80cm), 2-3Y(90cm), 3-4Y(100cm), 4-5Y(110cm), 5-6Y(120cm)

価格：3,980円（セール時は価格が異なります）

■Winter SnapMagic(TM) スリーパー *9月下旬発売

「冬用のあたたかいスリーパーが欲しい」「大きいサイズも発売して欲しい」という声から、冬用のスリーパーを発売。中わた入り、内側フリース素材で、着る布団のように使用することができる。

組成：表地） ポリエステル、コットン、ポリウレタン 裏地）ポリエステル 中わた）ポリエステル

カラー：2色

サイズ：1-3Y,3-5Y,5-7Y

価格：5,980円（セール時は価格が異なります）

モデル・辻元舞さんのスペシャルインタビュー記事を公開

9歳・6歳・1歳の3児の母であり、モデルとして活躍する辻元舞さん。以前よりInstagramなどでKonnyアイテムをご愛用いただいている様子を発信してくださっていたことから、この度スペシャルインタビューが実現しました。インタビューでは、「夫婦で“神アイテム”と崇めるほど」と絶賛するアイテムから、3回の出産を経て変化したモノ選びの哲学まで、リアルな声をお届けします。記事全文はこちらからご覧いただけます。

https://konnybaby.jp/blogs/campaign/tsujimoto-konny-1

Konny by Erinについて

Konny（コニー）は、「ママとパパの暮らしをもっと楽に、スタイリッシュに」をミッションとし、商品やサービスを通して不慣れで不安な育児の最初の一歩を応援しています。

・企業名：Konny（コニー）

・公式サイト：https://konnybaby.jp/

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/konny.jp/

・公式X(旧 Twitter)：https://twitter.com/Konny_baby_jp

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@konny_baby_jp

【日本法人について】

社名：Konny株式会社 本社所在地：東京都世田谷区池尻2-4-5 205号室 設立：2023年10月