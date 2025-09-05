【一日で学ぶAI活用の最前線】テックタッチ主催カンファレンス「Human-Centered AI」9/25 大手町で開催

テックタッチ株式会社

AI型次世代DAP「テックタッチ」を開発・提供し、DAP市場国内シェアNo.1のテックタッチ株式会社は、大手企業向けカンファレンス「Human-Centered AI：人に根づく活用を導く設計と戦略」を2025年9月25日（木）14:00から開催します。

お申し込みはこちら：https://www.b-forum.net/event/jp2002jibe/form.php

本イベントでは、AI/最新テクノロジーの最先端と事例など実践的な知見を学べます。三菱電機、パナソニック コネクトの責任者が語るAI活用・推進の秘訣に加え、『GAFA×BATH』の著者である日本工業大学大学院 田中 道昭教授がグローバル視点からAI戦略と日本企業の今後を解説。さらに、元プロ野球選手の里崎 智也氏が組織や人材の可能性をテーマに特別講演を行います。AI活用の課題を抱える経営層やリーダー層にとって、人起点でのAI活用を導く設計と戦略を深掘りできる貴重な機会となっています。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/340_1_e34a69896c408848a7c4d910f962896e.jpg?v=202509051157 ]

■見どころ

- 企業事例講演に三菱電機株式会社 田中昭二氏やパナソニック コネクト株式会社 向野孔己氏が登壇。DX先進企業のAIの定着や活用の現在地についてお話しいただきます。- 基調講演に日本工業大学大学院 技術経営研究科教授 田中道昭氏が登壇。『GAFA×BATH』を著し、テレビ番組や新聞など幅広いメディアで活躍する同氏が、世界的視野から見たAI戦略と日本企業の今後を語ります。- 特別講演には、野球解説者/元プロ野球選手の里崎智也氏が登壇。野球界の第一線で活躍した同氏の独自の視点から、組織や人材の可能性をテーマにしたスペシャルトークをお届けします。

■タイムテーブルと講演者

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/340_2_3234bca49dc7afe320e9ec8fb45c144a.jpg?v=202509051157 ]

■AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1を誇ります。800万人（2025年5月時点）を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。「テックタッチ」は、ノーコードで操作ガイドを簡単に作成・実装できるため、システム担当者の負担を軽減し、ユーザーのスムーズなシステム利用を促進します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI機能を強化したDAPの開発に注力する他、意思決定AIエージェント「AI Central Voice」の提供を開始し、あらゆる企業のIT活用を支援しています。

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

