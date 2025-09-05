IFA公認スマートホームスペシャリストが解説「IFA2025 ＆ スマートホームトレンド報告会」10/6(月)開催！個別解説付き『IFA2025 スマートホームレポート』発売も決定

X-HEMISTRY株式会社ご参加者様用申し込みフォーム： https://ifa2025-x-hemistry.peatix.com(https://ifa2025-x-hemistry.peatix.com)メディア様専用お申込みフォーム： https://forms.office.com/r/GF9HbNFwPM(https://forms.office.com/r/GF9HbNFwPM)

スマートホーム領域に特化した事業開発のコンサルティングおよび伴走支援を行うX-HEMISTRY株式会社（本社：東京都豊島区、CEO：新貝 文将、読み：ケミストリー、以下 X-HEMISTRY）は、2025年9月にドイツ・ベルリンで開催される世界最大級の家電見本市「IFA 2025」視察を経て、最新トレンドを報告するセミナー「IFA2025 ＆ スマートホームトレンド報告会」 を 2025年10月6日（月）18:00より東京・京橋「シティラボ東京」にて開催いたします。また、10月中旬にCEO新貝の個別解説付き『IFA2025 スマートホームレポート』を発売いたします。

IFAはCESを上回る来場者数を誇り、近年、スマートホームソリューション、スマート家電、サスティナブルテクノロジー、IoTに関する展示が大きな注目を集めています。

また今年、X-HEMISTRYはIFA開催期間中にIFA公認の「スマートホーム視察支援サービス」を実施します。視察はIFAの展示に留まらず、ドイツの住宅展示場や家電量販店の担当者へのヒアリングも予定されており、今回のトレンド報告会では視察で得られた現地インサイトを一部ご紹介します。

登壇者は株式会社ラネット第4事業本部 本部長 林裕介 氏と LIVING TECH協会 事務局長 兼 リノベる株式会社 CVC本部 部長 長島功 氏、株式会社プレイド Customer Experience Designer 兼 ライフテックコーディネーター 織田未来 氏、当社CEOの新貝文将です。 新貝は、最新のスマートホーム関連テクノロジー「Matter」や「Aliro」などを策定するConnectivity Standards Allianceの日本支部代表であり、今年、IFA公認のスマートホームスペシャリストに就任しました。約10年に渡り視察を続けてきたIFAの知識をベースに、スマートホームに関する最新トレンドとドイツの住宅事情を解説いたします。

なお、本イベントにあわせて、個別解説付き『IFA2025 スマートホームレポート』 の販売も開始いたします。本レポートは、IFA2025の展示会場で得られた最新トレンドや注目製品、さらにドイツの住宅展示場・家電量販店での視察内容を豊富な写真とともにまとめたものです。CEO新貝によるオンラインまたは対面での個別解説セッションがセットになっており、各社の事業戦略に直結するインサイトにも触れながら解説させていただきます。

X-HEMISTRYはこれまでに 個別解説付き『CES スマートホームレポート』 を継続的に発行しており、住宅・家電・IT業界関係者に広く活用されています。IFAレポートもCESレポートと同様に、戦略立案や新規事業開発の参考としていただける内容となっております。

【イベント開催概要】

イベント名：IFA2025 ＆ スマートホームトレンド報告会

日時：2025年10月6日（月）18:00～20:00（受付／17:30-18:00）

会場：シティラボ東京（東京都中央区京橋） https://citylabtokyo.jp/test/contact/

定員：60名

参加費：1,000円

登壇者：

林裕介 氏 株式会社ラネット 第4事業本部 本部長

長島功 氏 LIVING TECH協会事務局長 リノベる経営企画部

織田未来 氏 株式会社プレイド Customer Experience Designer 兼 ライフテックコーディネーター

新貝 文将 X-HEMISTRY株式会社 CEO／IFA公認スマートホームスペシャリスト／CSA日本支部代表

主催：X-HEMISTRY株式会社

協力：メッセ・ベルリン日本代表部

【説明会付き『IFA2025 スマートホームレポート』概要】

IFA2025で得られた最新展示内容、技術トレンド、現地視察写真などを網羅しております。さらに、CEO新貝によるオンラインまたは対面形のハイブリッド説明会付きパッケージでご提供します。

名称：IFA2025 スマートホームレポート

資料＋説明会 （ハイブリッド開催）

説明会日程・場所：10/22(水)16:00-18:00・X-HEMISTRY本社（東京都豊島区池袋2丁目23－20 Apartmentふじ 202）

資料種別： PPTX（社内利用に限り二次利用可）

ページ数（予定）： 150～200ページ程度

価格：30万円（税抜）

注意事項：説明会への参加が難しい方には当日の録画データをご提供いたします。

お問い合わせ：https://x-hemistry.com/contact/

▼IFAについて

IFAは、最先端製品や技術を紹介するグローバルビジネスのためのプラットフォームで、業界のリーダーとつながり、テクノロジーの未来を形作るための特別な機会を提供しています。100周年を迎えた「IFA2024」には、138か国から21万5,000人以上（内、トレードビジター 約13万3,000人を含む）が来場しました。業界をリードするブランド、革新的なスタートアップが集結し、次世代のテクノロジーを披露します。スマートホーム、AIから、持続可能なテクノロジーまで、私たちの生活、仕事、つながり方を形作るイノベーションを体感できます。

https://www.messe-berlin.jp/IFA-jp/

▼X-HEMISTRY 会社概要

会社名：X-HEMISTRY株式会社

CEO：新貝 文将

設立：2019年9月20日

所在地：東京都豊島区池袋2丁目23－20 Apartmentふじ 202

事業内容：スマートホーム事業に関するコンサルティング支援等

コーポレートサイト：https://x-hemistry.com/