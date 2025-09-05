こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
人と環境に配慮したサスティナブルファッションブランドfor/c(フォーシー) 2025年秋冬コレクション公開中！トレンドライクなセットアップシリーズを発売
URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/forc-wear/2508_1lookbook/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社 長：山本 大寛）が展開する、すべてにおいて人と環境にやさしい配慮をした洋服ブランド「for/c（フォーシー）」が2025年秋冬コレクションを公開しました。着回しができるセットアップシリーズにも注目です。
■for/c 2025 Fall/Winter
PICK UP ITEM
① jacket/gilet/skirt
人気のはっ水素材から新アイテム登場。
機能性を兼ね添えた、きれいめシーンにもピッタリのアイテムです。
・ダブルテーラードジャケット \9,900 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/906151/
・シングルジレ \5,940 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/906152/
・タックフレアスカート \5,940 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/906153/
② knit/pants
抜け感のある人気ニットに新色追加。
ハーフパンツと合わせて、大人のカジュアルスタイルに。
・ペーパーヤーンニット \4,950 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/902106/
・ショートパンツ \4,400 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/909029/
③ shirt/pants
ドロストもできるショートシャツはワイドパンツと好相性。
単品ではもちろん、セットアップでこなれた印象に。
・ドロストショートシャツ \5,500 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/909024/
・ワイドパンツ \5,940 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/909025/
④ knit/pants
タンクトップとカーディガンがセットになったアンサンブルニット。
秋らしいカラー展開にも注目です。
・アンサンブルニット \6,490 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/903046/
・タックデザインパンツ \4,950 tax in
URL：https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/906117/
■CONCEPT
「for/c（フォーシー）」とは、エシカルの意識を持つ【chance：きっかけ】を、毎日着る洋服を【choose：選ぶ】中で、一人一人の意識を【change：変化】させられることを目指しています。
未来の地球環境を守っていくために、持続可能性の高いサスティナビリティに優れた原材料や、
商品に対しての考え方を意識して構成しております。
販売先 ：楽天市場（https://www.rakuten.ne.jp/gold/forc-wear/）
ZOZOTOWN（https://zozo.jp/shop/forc/detail/）
Instagram：＠for_c.jp（https://www.instagram.com/for_c.jp/）
■for/cディレクター東藤淳子 コメント
年々、秋の訪れは遅くなっているように感じられますが、ファッションではシフトチェンジしたくなる時期になりました。
今季の for/c では、気温の変化に合わせやすい羽織やジレをはじめ、素材感の違いも楽しめるアイテムを幅広く展開しています。
注目は、セットアップでの着こなしが楽しめるシリーズ。トップスとボトムを組み合わせることで、幅広いシーンで楽しんでいただけるようになっています。もちろん単品使いでも着回しやすいので、本格的に気温が下がる時期も重ね着などでも活躍してスタイリングの幅を広げていただけると思っています。
■東藤淳子 / for/cディレクター
専門学校在学中にメンズブランドを立ち上げ、海外バイヤーとしても活動。
その後はフリーランスとして、株式会社ワールド伊藤忠商事株式会社等からのオファーで各企業のディレクションやアドバイザー業務を行い活動。
海外ブランドのデビューディレクションや株式会社サザビーリーグの商品開発やリブランディングのブランドディレクション等も務める。
現在も、ライフスタイルブランド、フレグランス、アクセサリーブランドのブランディングやマーケティングにも関わりファッションだけでなく、ライフスタイル全般のディレクションやブランディングなどを務める。
■クロスプラス 会社概要
会社名 ：クロスプラス株式会社
代表者 ：山本 大寛
所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
■クロスプラスについて
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
楽天市場
https://www.rakuten.ne.jp/gold/forc-wear/
ZOZOTOWN
https://zozo.jp/shop/forc/detail/
Instagram［for/c］
https://www.instagram.com/for_c.jp/
