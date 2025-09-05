人と環境に配慮したサスティナブルファッションブランドfor/c(フォーシー) 2025年秋冬コレクション公開中！トレンドライクなセットアップシリーズを発売







・アンサンブルニット \6,490 tax inURL： https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/903046/・タックデザインパンツ \4,950 tax inURL： https://item.rakuten.co.jp/forc-wear/906117/■CONCEPT「for/c（フォーシー）」とは、エシカルの意識を持つ【chance：きっかけ】を、毎日着る洋服を【choose：選ぶ】中で、一人一人の意識を【change：変化】させられることを目指しています。未来の地球環境を守っていくために、持続可能性の高いサスティナビリティに優れた原材料や、商品に対しての考え方を意識して構成しております。販売先 ：楽天市場（https://www.rakuten.ne.jp/gold/forc-wear/）ZOZOTOWN（https://zozo.jp/shop/forc/detail/）Instagram：＠for_c.jp（https://www.instagram.com/for_c.jp/）■for/cディレクター東藤淳子 コメント年々、秋の訪れは遅くなっているように感じられますが、ファッションではシフトチェンジしたくなる時期になりました。今季の for/c では、気温の変化に合わせやすい羽織やジレをはじめ、素材感の違いも楽しめるアイテムを幅広く展開しています。注目は、セットアップでの着こなしが楽しめるシリーズ。トップスとボトムを組み合わせることで、幅広いシーンで楽しんでいただけるようになっています。もちろん単品使いでも着回しやすいので、本格的に気温が下がる時期も重ね着などでも活躍してスタイリングの幅を広げていただけると思っています。■東藤淳子 / for/cディレクター専門学校在学中にメンズブランドを立ち上げ、海外バイヤーとしても活動。その後はフリーランスとして、株式会社ワールド伊藤忠商事株式会社等からのオファーで各企業のディレクションやアドバイザー業務を行い活動。海外ブランドのデビューディレクションや株式会社サザビーリーグの商品開発やリブランディングのブランドディレクション等も務める。現在も、ライフスタイルブランド、フレグランス、アクセサリーブランドのブランディングやマーケティングにも関わりファッションだけでなく、ライフスタイル全般のディレクションやブランディングなどを務める。■クロスプラス 会社概要会社名 ：クロスプラス株式会社代表者 ：山本 大寛所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jp■クロスプラスについてクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。■本商品に関するお問い合わせ先クロスプラス株式会社メールアドレス product-info@crossplus.co.jp※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。