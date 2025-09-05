ワープスターに乗ったカービィが可愛い！星降る夜のきらめきをのせた「星のカービィ」のコスメが登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、『カービィとワープスター チーク＆シャイニーパウダー』(5,940円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を、2025年９月５日(金)12時よりバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )にて開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)

※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000236566/

■商品特長

本商品は「星のカービィ」に登場する「ワープスター」にカービィが乗った、コンパクト型のチーク＆ハイライトパウダーです。

カービィがワープスターに乗って移動する時の、夜明けの空と流れ星のきらめきをイメージしました。



ゴールドメッキ加工のワープスターの表面には、細かな星の装飾を施し、高級感のあるコンパクトに仕上げました。

蓋を開けると、鏡やパウダーの周りにも星の模様が入っており、メイク時の気分も上がります。ちょこんと乗ったカービィの、かわいらしいポーズや表情にも注目です。



パウダー部分には雲とカービィのデザインが施され、使うのがもったいないくらいかわいいチーク＆シャイニーパウダーになっています。カービィをイメージしたピンクのチークはふんわりとした血色感(メイクアップ効果による)を、夜明けのようなハイライトはほのかな色味とツヤ感をプラスしてくれます。

また、2色のパウダーには2種の美容成分(リンゴ酸ジイソステアリル・ヒアルロン酸〈保湿成分〉)を配合しています。

■商品概要

・商品名 ：カービィとワープスター チーク＆シャイニーパウダー

・価格 ：5,940円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：チーク＆ハイライトパウダー 1個

・商品サイズ：約W82*H69*D79mm

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/ )、他

・予約期間 ：2025年９月５日(金)12時～2025年10月13日(月)23時予定

・商品お届け：2026年２月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ クレアボーテ

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

※本商品は2021年発売「カービィとワープスター シャイニーパウダー」の中身をリニューアルした商品です。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「CreerBeaute(クレアボーテ)とは

CreerBeaute(クレアボーテ)では、キャラクターと本格コスメをコラボレーションさせた商品を展開しています。2006年のブランドスタート以降、「ベルサイユのばら」や「美少女戦士セーラームーン」などのコスメシリーズを展開し、キャラクターの世界観を表現することにプラスして、見た目の可愛さや機能面でも反響を呼んでいます。

『いつものメイク時間が、キャラクターとその世界観を感じられる楽しい時間となる。』『疲れてまだ眠い朝でも、クタクタな仕事終わりでも、クレアボーテのコスメでHAPPYな気持ちになって欲しい。』そんな想いを込めて展開しています。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/