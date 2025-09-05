【2025年秋限定】ひとつの香料から広がる、11通りの“秋景色”--“キンモクセイ”の香りを楽しむ「共通香料プロジェクト -Autumn Edition-」開催
京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイ オンリーフレグランス）」を運営する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2025年9月1日（月）～10月31日（金）の2ヶ月間、全国11店舗各店舗にて、この秋限定のフレグランスを展開する「共通香料プロジェクト -Autumn Edition-」を開催いたします。
本プロジェクトは、7～8月に展開し大きな反響をいただいた「共通香料プロジェクト」の第2弾です。夏はパッションフルーツを共通香料とし、それぞれの街の風景を香りで描き出しました。続く秋は、甘やかで懐かしい“キンモクセイ”を共通香料に採用。各店舗のフレグランスアドバイザーがその土地の情景や空気感を重ね合わせ、街ごとに異なる“秋の記憶”を香りで表現します。
■ 同じ香りから生まれる、ちがう香り--香りで旅する秋
この秋、共通香料として選んだのは、やわらかく甘い金木犀（キンモクセイ）の香り。
秋の夕暮れ道を歩くとふっと漂ってくる金木犀の香りは、懐かしさとやさしさに包まれる秋の香りです。
MY ONLY FRAGRANCEの店舗でも人気が高い香り「キンモクセイ」をベースに、各店舗がそれぞれの街の空気や季節感を映し込み、まったく異なる印象のフレグランスを作りました。
香りでつながりながら、土地ごとに異なる個性を放つ--そんな“香りの旅”をテーマに、2025年秋の2か月間限定でお届けします。
■ 販売期間・対象店舗
販売期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）
対象店舗：全国11店舗
・京都（清水店／寺町店／河原町店／新京極店／金閣寺店／産寧坂店）
・東京（原宿店／ソラマチ店）
・名古屋栄店
・成田空港店
・横浜店
MY ONLY FRAGRANCE 原宿店
MY ONLY FRAGRANCE 横浜店
■ 各店舗で異なる「秋の香り」--調合の一例
● 京都・清水店 「金木犀の余韻」
『まだ残る夏の陽射しの中に、ふと漂う甘くやさしい金木犀の余韻』
残暑の温もりと秋の訪れが交差する、そんな季節の微妙な移ろいを香りで表現。
● 京都・清水店 「月橙（げっとう）」
秋の訪れを告げるように、街角に金木犀の香りがふわりと漂う季節。そのやわらかで甘やかな
香りに、深みのある紅茶のぬくもりが重なり、心をそっと解きほぐしてくれる、そんなフレグ
ランスをイメージしました。今だけの秋を閉じ込め、秋のお茶会を楽しむような香り。
● 京都・河原町店 「楓灯（ふうとう）」
秋の夕暮れに 金木犀の香りがして秋を感じる、そんなひと時をイメージ。
スッキリとした中にも金木犀の甘さが香り、秋の温もりと落ち着きを感じさせる香り。
● 京都・産寧坂店 「焦がれ香」
ローズとアンバーで秋らしい深みと温かみを表現し、ネロリやティーの爽やかさを交差させていま す。夏から秋への移ろいを閉じ込めた、胸を焦がすような香り。
● 京都・新京極店 「秋霞茶（しゅうかちゃ）」
金木犀の懐かしい甘さが優しく香る秋の午後、銀杏並木に差し込む淡い光の中でほっと一息つ
きたくなる柔らかく上品な香り。
● 京都・金閣店 「モンブラン」
栗の木の道やモンブラン，焼き栗など甘くて木の温もりを感じられるようなイメージの香り。
● 東京・原宿店 「秋のこみち」
秋の陽が傾きはじめる16時頃、涼やかな風に包まれる帰り道。
やわらかな金木犀の香りが静かな余韻を残し、心をほどくひとときを描きます。
● 東京・ソラマチ店 「淡い艶めき」
残暑のぬくもりと冬の気配をそっと重ねる、柔らかな光沢を纏う香り。
上品な色香が、日常に淡い華やぎを添えます。
● 名古屋栄店 「LUNA(ルナ）」
月明かりに照らされた秋の夜。
金木犀の温かな香りが柔らかく漂い、秋の月がそっと光を差し込むように、すべてを優しく彩
る香り。
● 成田空港店 「Twilight of Flower（トワイライトオブフラワー）」
花が咲き誇る季節の終わりを象徴し、静けさと美しさが共存する瞬間を再現。
● 横浜店 「橙香(とうこう)」
秋晴れの中にほのかに金木犀の甘さが香るイメージ。
爽やかさとほのかな甘さがメインではありますが、どこかに秋らしい落ち着きや深みを感じら
れる香り。
■ なぜ「共通香料」なのか？--香りでつながる、新しい体験
全国に広がる11店舗が、ひとつの香りを起点にそれぞれの土地の感性と個性を表現することで、 “同じ”から“違い”が生まれる香りの面白さを体感いただける企画です。
各店舗のフレグランスアドバイザーが街に息づく空気を感じながら調合することで、その地域らしさが自然に香りへと溶け込みます。
香りは、場所や季節の記憶と深く結びつき、私たちを旅へといざないます。この秋、土地ごとに異なる香りを通じて「旅をするように自分自身を見つける」体験を楽しんでいただければと思います。
■MY ONLY FRAGRANCEについて
「MY ONLY FRAGRANCE」は、京都発のオーダーメイドフレグランス専門店です。「香りで世界を変えていく」というビジョンのもと、お一人おひとりの個性を香りで表現する新しい香りの体験を提供しています。
店舗では、季節に応じてご用意した数十種類の香りからお好みを選び、専属のフレグランスアドバイザーがカウンセリングを通して、その場で香りを調合。香りの組み合わせは1億1043万通り以上にのぼり、完成したフレグランスはまさに世界に一つだけの「私らしい、私だけの香り」となります。
現在は、京都・名古屋・東京・成田・大阪・横浜に計11店舗を展開。今後も国内外のお客さまに、香りを通じて“自分らしさ”との出会いをご提案してまいります。
ブランドサイト：https://myonlyfragrance.com/
■会社概要
会社名：株式会社フレグランスプロジェクト
所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2
設立：2023年4月1日
代表者：代表取締役 和田慎平
事業内容：フレグランスの製造および販売、フレグランスの企画、催事、その他それにかかわる事業、文化体験事業
URL：https://fragrance-pj.com/