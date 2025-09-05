LOWRYS FARM が『僕のヒーローアカデミア』とのスペシャルコレクションを2025 年9 月12 日（金）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、世界中で愛されるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのスペシャルコレクションを2025 年9 月12 日（金）より、LOWRYS FARM一部店舗、and STストア一部店舗、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWNにて発売いたします。

LOWRYS FARMのインブランド「Me％」はポップでエッジのきいたデザインで流行に敏感な女の子へ、日々変化する「今の私の気分」にふさわしい多彩なモバイルアクセサリーや雑貨を提案しています。

『僕のヒーローアカデミア』が、この度TVアニメファイナルシーズンを迎えるにあたり、作品への尊敬を「Me％」のブランドらしいエッセンスとして加えながら形にしたいという強い想いでスペシャルコレクションが実現しました。

今回のスペシャルコレクションは、キャラクターの幼少期時代のデザインや、作品の印象的なシーンを切り取ったデザインなど全10 型のラインアップです。『僕のヒーローアカデミア』の世界観を表現したアイテムを日常的に身に付けながら、より一層深く作品を感じていただけます。

■『僕のヒーローアカデミア』スペシャルコレクション概要

予約発売日:

2025 年9 月12 日（金）10:00～ ※販売店舗の営業時間に準ずる。

特設ページ:

https://www.dot-st.com/lowrysfarm/cp/heroaca

取扱い店舗:

「LOWRYS FARM」一部店舗、and STストア一部店舗、

公式WEBストアand ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN（順次販売）

■LOWRYS FARM一部展開店舗

札幌アピア店、イオンモール名取店、FKDインターパーク店、イオンレイクタウンmori店、エキュート赤羽店、ルミネ北千住店、東京スカイツリータウンソラマチ店、ルミネエスト店、ルミネ池袋店、武蔵小杉東急スクエア店、相鉄ジョイナス店、フューチャーシティーファボーレ店、御殿場プレミアムアウトレット店、イオンモール豊川店、イオンモール岡崎店、ゲートウォーク店、mozoワンダーシティ店、イオンモール大高店、名古屋パルコ店、京都ポルタ店、ルクア店、ヘップファイブ店、三宮店、阪急西宮ガーデンズ店、広島パルコ店、ゆめタウン高松店、アミュエスト博多店、福岡ららぽーと店、ゆめタウン久留米店、イオンモール沖縄ライカム店

■and ST一部展開店舗

イオンモール盛岡南店、エミテラス所沢店、TOKYO店、ららぽーと安城店、なんばCITY店、ミナモア広島店

■商品詳細

キャラクターのユニフォームデザインのワッペン風キーホルダー。

「ヒーロー」「敵＜ヴィラン＞」の2 種のアクリルプレートが付いているのがポイントのキーホルダーです。

証明写真が入る大きさのサイズ感で、それぞれキャラクターの画像は取り出しは出来る仕様になっています。

商品名:僕のヒーローアカデミア/ユニフォームキーチャーム

価格:1,490 円（税込）

カラー展開:緑谷出久 ・爆豪勝己・轟焦凍・相澤消太・死柄木弔・荼毘・トガヒミコ

ラメの缶バッジがパッケージに入ったキーホルダー。

缶バッジは取り出し可能なので、お手持ちの缶バッジに替えて楽しめるのも嬉しいポイント。

パッケージはキャラクターのイメージカラーのオリジナルアートで、少しくすんだ色味に仕上げることで日常使いしやすいアイテムです。

商品名:僕のヒーローアカデミア/缶バッジキーチャーム

価格:1,490 円（税込）

カラー展開:緑谷出久 ・爆豪勝己・轟焦凍・相澤消太・死柄木弔・荼毘・トガヒミコ

キャラクターのプレート、ネームプレート、各キャラクターの名場面のアートがプリントされたプレートの3 つセットのアクスタです。名場面の1 枚にキャラクターの幼少期のアートを施しているのがこだわりポイントです。

商品名:僕のヒーローアカデミア/アクスタ

価格:1,790 円（税込）

カラー展開:緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍・相澤消太・死柄木弔・荼毘・トガヒミコ

作中、幼少期の「緑谷出久」と「爆豪勝己」が持っているオールマイトのカードをイメージしたカードキーホルダー。

裏面に各キャラクターの名場面のアートがプリントされているのがポイントです。カードとカードケースは単品使いもできる仕様なので、お好みのコレクション使いをお楽しみいただけます。

商品名:僕のヒーローアカデミア/カードキーチャーム

価格:1,490 円（税込）

カラー展開:緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍・オールマイト・相澤消太・エンデヴァー

バッグなどにも付けやすい大き過ぎないサイズ感がポイントのぬいぐるみのキーホルダー。幼少期の「緑谷出久」と幼少期の「爆豪勝己」をカラー展開に加えたことがポイントです。キーホルダーの金具部分は取り外しが可能なため、キーホルダーとしても、ぬいぐるみとしても楽しんでいただけます。

商品名:僕のヒーローアカデミア/トイキーチャーム

価格:2,200 円（税込）

カラー展開:緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍・相澤消太・幼少期/緑谷出久・幼少期/爆豪勝己

「緑谷出久」、「爆豪勝己」、「轟焦凍」のデフォルメされたフェイスデザインがポイントのポーチ。交通系カードやリップが収納出来る大きさで、日常使いしやすいところが嬉しいポイントです。キーホルダーの金具部分は取り外し可能なため、キーホルダーはもちろん、ポーチ使いもできる万能アイテムです。

商品名:僕のヒーローアカデミア/フェイスポーチ

価格:1,890 円（税込）

カラー展開:緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍

作中、「麗日お茶子」がクリスマスプレゼントで貰ったオールマイトのねつけや、「ホークス」が幼少期に持っていたエンデヴァーのぬいぐるみをイメージした、ぬいぐるみのキーホルダー。

キーホルダーの金具部分は取り外し可能なため、キーホルダーとしてもぬいぐるみとしても楽しんでいただけるファンにはたまらないアイテムです。

商品名:僕のヒーローアカデミア/ヌイグルミキーチャーム

価格:2,200 円（税込）

カラー展開:オールマイト・エンデヴァー

各キャラクターの印象的な場面を切り取ったデザインや幼少期のアートがポイントのステッカー。

キャラクターのイメージカラーのラメを使用しているのもこだわりポイントです。「SMASH!」「ONE FOR ALL」のステッカーはワンポイントになるオリジナルデザインなので、モバイルケースに入れて楽しんでいただくのがおすすめです。

商品名:僕のヒーローアカデミア/ステッカーSET

価格:880 円（税込）

カラー展開:緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍

生徒手帳風のカードケース。

学生証カードを彷彿とさせる副資材のデザインもこだわりポイントです。カラビナと合皮のハンドル付きで、カードは入れ替え可能なデザインなので、カードを入れ替えて自分好みをアレンジでお手持ちのバッグに付けてお楽しみいただけます。

商品名:僕のヒーローアカデミア/MHA/カードケース

価格:1,490 円（税込）

カラー展開:緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍

スクールバッグ風のミニポーチ。

キャラクターのイメージカラーがポイントで、カラビナ付きなのでお手持ちのバッグに付けていただけます。

ポーチの裏面がクリアデザイン仕様で、お好みでキャラクターの小物を入れてお楽しみいただけます。

商品名:僕のヒーローアカデミア/ポーチ

価格:1,790 円（税込）

カラー展開:緑谷出久・爆豪勝己・轟焦凍

■『僕のヒーローアカデミア』について

コミックスシリーズの世界累計発行部数1 億部を突破!10 年に渡り「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたＴＶアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8 割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成⾧、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく!そして通算8 期目を数えるシリーズは、ついに【FINAL SEASON】として2025 年10 月4 日(土)より放送決定!!

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム）について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜TikTok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_officia

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/