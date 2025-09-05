言葉を武器に世界を切り拓くラッパーMIYACHI（ミヤチ）、東西をつなぐエネルギッシュなモチベーション・アンセムとなる新曲「DONT LOSE」をリリース

The Orchard Japan

日米をルーツに持つラッパーMIYACHI（ミヤチ）が、ニューシングル「DONT LOSE」を、本日9月5日（金）に米ヒップホップレーベルMass Appealよりリリースした。英語と日本語を巧みに操ったリリックと圧倒的なエネルギーを武器に、東西をつなぐというMIYACHIの使命における、またひとつ大胆な一歩となる作品となっている。

前作「HERO」で日本のラップシーンに力強いメッセージを投げかけたMIYACHIが、新曲「DONT LOSE」ではハードなビート、鋭いワードプレイ、そしてカルチャーに対する視点を存分に発揮。今作は、困難に立ち向かいながらも自らのルーツに忠実であり続けるようリスナーを鼓舞するモチベーショナル・アンセム。ニューヨーク生まれで日本を拠点とするというユニークな立場から、MIYACHIはグローバル・ヒップホップの新たな境界線を切り拓き続ける。

「『DONT LOSE』は、どんな困難があっても、集中を切らさず前に進み続けることについての曲」とMIYACHIは語る。「自分の目標を見据え、そして自分のルーツを体現し続けることを思い出させてくれる曲です。」

MIYACHI「HERO」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UJ0QHW35130 ]

MIYACHI（ミヤチ）について



1993年ニューヨーク生まれのMIYACHI（レオン・ミヤチ・パール）は、日本とアメリカを股にかけるラッパー。バイリンガルのリリックと圧倒的なカリスマ性で、グローバルヒップホップシーンを塗り替えている。

ハーレムの荒々しい街並みと、東京の活気あふれる都市環境で育ち、東洋と西洋の文化を融合。ブームバップ、トラップ、和の要素を巧みに織り交ぜたサウンドを生み出している。

2017年シングル「K.M.」でキャリアをスタートし、2019年のデビューアルバム『WAKARIMASEN』で日本のヒップホップ界に強烈な印象を残した。2019年以降も「MAINICHI」や地域別リミックスなど、多様な音楽シーンに深く根ざした作品を発表。2022年のアルバム『CROWS』では、東京のサラリーマンの葛藤や夢を描いた。

YouTubeチャンネル登録者数20万人以上を誇る「KONBINI CONFESSIONS」では、深夜にベージュのスラックスをマイクに持ち替え、見知らぬ人々の本音を引き出すインタビューシリーズで親しまれる存在となり、日常の人々とつながる彼の才能が際立っている。

リリース情報

MIYACHI（ミヤチ）

ニュー・シングル「DONT LOSE」配信中

配信リンク：https://massappeal.lnk.to/dontlose

レーベル：Mass Appeal

■Music Video:

「HERO」https://www.youtube.com/watch?v=UJ0QHW35130

■Follow MIYACHI:

YouTube: https://www.youtube.com/@MiyachiOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/kingmiyachi/

TikTok: https://www.tiktok.com/@kingmiyachi

X: https://x.com/kingmiyachi

Mass Appeal（マス・アピール） とは

文化を形成し、進化させる開拓者の視点でストーリーを伝えることを専門とするエンターテインメント企業。1996年以来、ポップカルチャーに影響を及ぼす新たな動きを記録し、今ではヒップホップを拡散する声であり、その影響力は拡大し続けている。コンテンツ、音楽、クリエイティブサービスの総合的な提供により、Mass Appealは最大限の威力と成果を生み出す。その多様性に富んだ思考は、敵や味方といった考えとは一線を画している。

