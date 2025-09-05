『新機動戦記ガンダムW』30周年を記念して、発売開始直後に完売した『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』×ALPHAのフライトジャケットの再販売が決定！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2025年9月20日(土)より、2023年発売し大好評だったミリタリーファッションブランドALPHA INDUSTRIES(アルファ インダストリーズ)とのコラボによる『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』のフライトジャケット「N-2B」をSTRICT-G 各店にて発売いたします。また、店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2025年９月５日(金)13時より予約販売を開始いたします。

■商品紹介

本商品は、『新機動戦記ガンダムW』30周年を記念して、2023年に発売し大好評だった商品の再販売になります。

1997年に放映された『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』と1959年設立のミリタリーブランド「ALPHA INDUSTRIES（アルファ インダストリーズ）」とのコラボレーションによるフライトジャケット「N-2B」です。

また、本商品の発売を記念し「N-2B」をご購入いただいた方全員に、オリジナル描きおろしイラストを使用したアクリルスタンドをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン

【購入特典】

「STRICT-G ALPHA N-2B『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』ヒイロ・ユイモデル」をご購入いただいた方全員に、オリジナル描きおろしイラストを使用したアクリルスタンドをプレゼント致します。1着ご購入いただくごとに、1点差し上げます。

※本キャンペーンは、日本国内での「プレミアムバンダイ」及び、STRICT-G店舗でのご購入が対象となります。

■STRICT-G ALPHA N-2B 『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』 ヒイロ・ユイモデル

「ALPHA INDUSTRIES(アルファインダストリーズ)」は1959年設立のミリタリーブランドで、現在もアメリカ軍の優良な供給者であるだけでなく、常に最先端のアイテムをデザインする先駆者としての地位を確立しております。

「N-3B」と同時期にヘビーゾーン用フライトジャケットとして採用されたのが、「N-2」。その進化版ともいえるのが、「N-2B」です。パイロット用にふさわしいショート丈で、フードのファーが特徴的です。狭い室内でかさばらないように、フードがジッパーで二つに分かれるデザイン。風を遮断する為、フロントジップの上からさらにボタン止めができる仕様です。軍モノならではの機能面や防寒性はもちろんの事、寒い時期の定番アウターとしてお勧めです。

本ヒイロ・ユイモデルは、劇中の衣装をイメージしたデザインで、胸や袖に配置されたエンブレムパッチが作品の世界観を演出。ミリタリー要素がしっかり詰まった特別なコラボ商品です。フードのファーは取り外しが可能な仕様です。

・商品名 ：STRICT-G ALPHA N-2B 『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』ヒイロ・ユイモデル

・価格 ：各55,000円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ ：S/M/L/XL/３L

・商品素材 ：表側：ナイロン100％、裏地：ナイロン100％、充填物：ポリエステル100 %、

フード裏ボア：ポリエステル100%、

ファー部分パイル：アクリル５０％、ポリエステル５０％、

ファー部分基布：ポリエステル100％、

袖口リブ：アクリル100％、

裾リブ：アクリル88％、ポリエステル１１％、ポリウレタン１％、

革部分 牛革

・生産エリア ：中国

＜予約販売：2025年９月５日 (金)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

販売期間 ：2025年９月５日(金)13時～2025年9月28日(月)23時

発送月 ：2025年10月発送予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2025年９月20日(土)＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

(C)創通・サンライズ

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

■「ALPHA INDUSTRIES（アルファ インダストリーズ）」とは

ALPHA INDUSTRIESは、1959年にアメリカで設立されたアパレルメーカー。

当時の米国防省は、軍用ジャケットの見直しをアルファ社に依頼してきました。 その時代、軍の使用における技術的な向上と実生活レベルのデザインの改良が必要とされたためです。 より質の良い素材が開発、検査される度に、アルファ社はより高いデザイン性、品質性、信頼性のあるジャケットを作ってきました。 その仕上がりは、気象条件と耐久性に打ち勝つ、より暖かく快適にデザインされた製品として高い評価を得ています。

今日、アルファインダストリーズは、世界中にその製品を製造し販売してきただけではなく、米国軍の優良な供給者として、さらには常に最先端なアイテムをデザインする先駆者としてのスタンダードを確立しています。

本格的なミリタリー仕様からタウンユースまで、アルファはクオリティとファッション性、革新的なクリエイティビティと製作知識において前線に立っているのです。 紛れも無い事実として、アルファは試され、検証され、証明されているということ。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/