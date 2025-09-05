¥ê¥Á¥«¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê¡×¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¥é¥¤¥ó¡¢+diana Premiumline Product VisualÀ©ºî¤òÃ´Åö
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Á¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Èø¹¬¼£/°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è/ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¹â¶¶°êÉ×/°Ê²¼¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ë¤Î2025AW Collection look ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Product Visual
¸÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢°ìÊâ¤ò¥É¥é¥Þ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö+diana¡Ê¥×¥é¥¹¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ë¡×¤ÎPremiumline¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ï¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»×ÁÛ¤ò¡¢Áõ¾þ¤ò¸°¤Ë¸÷¤È¹½¿Þ¤Ç¡ÈÍ¾Çò¡É¤ÎÈþ³Ø¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
Áõ¾þ¤Ï¸ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¾Çò¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿
»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¹½À®¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î»×ÁÛ¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥Ô¥å¥¢¤ËÅÁ¤¨¤ë¹½Â¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥åー¤Îßê¤á¤¤ä¡¢ìû¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¶â¶ñ¤Î¥í¥´¡£¤½¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁõ¾þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢+diana¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾Ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¾Çò¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÀþ¤Ï¼«¤º¤È¤½¤³¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¡£ºÙÉô¤Ë½É¤ë»×¹Í¤ò¡¢»ë³Ð¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Î°ìÊâÌÜ¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤Î¡È»ä¡É¤ò½Å¤Í¤Æ
º£²ó¤Î¸÷Àß·×¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë°ì½Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ÎÈæÓÈ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¡É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¤¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢Â¤òÄÌ¤¹Ã¯¤«¤Î»Ñ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤Æü¡£²ñ¤¤¤¿¤¤Ã¯¤«¤¬¤¤¤ëÆü¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤³¤Î·¤¤¬¾¯¤·¤À¤±µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
°ìÊâ°ìÊâ¤ò¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¸Ø¤é¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
À¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¹âÍÈ´¶¡É¤ò¡¢¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹½Â¤Åª¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤è¤ê
Premiumline¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÁ¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤³¤½Í¾±¤¤¬½É¤ë¡£¤½¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¹½À®¡¦¸÷¡¦µ÷Î¥´¶¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÉô¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°Õ¾¢¤Ë¤Ï¡¢¸ì¤é¤º¤È¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÈÊª¸ì¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢¤à¤·¤í°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤ÆÍ×ÁÇ¤òºï¤®Íî¤È¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤·¤ÆÂ÷¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢À©ºî¤Î¸½¾ì¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤òÁª¤Ö¿Í¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Êâ¤¯Æ»¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö´°À®¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÂ¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÆü¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡È¤½¤Î¿Í¤ÎÊª¸ì¡É¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¡£
¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥¢¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥È
¼¹¹ÔÌò°÷ ¿·¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹ | ÃÝÅÄ ·û¾Ï¤µ¤Þ
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¯¥é¥¹´¶¡×¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«ÂçÊÑÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥í¥±¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Á¥«ÍÍ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¸÷¤ÎÉ½¸½¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄó°Æ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¡Ö¥¯¥é¥¹´¶¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂçÊÑËþÂ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ó¤ÀËö¤ÎÄó°Æ¤ÇÉ¬¤º¹¹¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤â¥ê¥Á¥«¼Ò¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²èÉô ÉôÄ¹ | ¾®ÌÐÅÄ ·¼²ð¤µ¤Þ
º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤ÈÍ¾Çò¤ò³è¤«¤·¤¿É½¸½¤Ç¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î»ý¤Äµ¤ÉÊ¤È¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò¸«»ö¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤³¤Î´¶À¤ò³è¤«¤·¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò°ú¤Â³¤¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCredit¡Û
-Agency team-
Creative Director¡§Koki Fuchino¡ÊRICHKA inc.¡Ë
Account Planner¡§Wataru Miura (RICHKA inc.)
¢£¥À¥¤¥¢¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥À¥¤¥¢¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¡¡¡§¹â¶¶°êÉ×
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-8-6
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1953Ç¯05·î
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.dianashoes.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Á¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢À¤³¦¤òË¤«¤Ë¡£¡×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Á¥«
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡§¾¾Èø¹¬¼£
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-9-19 VORT·ÃÈæ¼÷maxim 11F
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2014Ç¯10·î14Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://richka.co.jp/