「CLIP STUDIO PAINT」がSamsungの最新タブレット「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra / S11」にグローバルでプリインストール

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、9月4日（木）よりグローバルで順次発売されるSamsungの「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」と「Samsung Galaxy Tab S11」にプリインストール（*1）され、グローバルで順次提供されます。Samsungは、先進的な技術と魅力的なアイデアを通じて、世界中の人々の生活をより豊かにし、革新的なソリューションを提供するグローバルリーディングカンパニーです。

「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra / S11」では、「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」（*2）を6ヶ月間無料（初回限定）で利用できます。「CLIP STUDIO PAINT」のエントリーユーザーにも使いやすい直感的なユーザインタフェース「シンプルモード」と、「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra / S11」に同梱されているSペンを使って、すぐに創作活動をスタートすることができます。

▼Samsung Galaxy Tab S11 Ultra / S11

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s11-gray-256gb-sm-x730nzaexjp/

なお、同日9月4日（木）からグローバルで発売予定の「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」にも、「CLIP STUDIO PAINT」がプリインストールされています。

▼Samsung Galaxy Tab S10 Lite

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s10-lite-gray-128gb-sm-x400nzaaxjp

▼プリインストールアプリ

CLIP STUDIO PAINT for Galaxy



■CLIP STUDIO PAINTアプリダウンロードはこちらから

Galaxy Store：

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

・6ヶ月無料特典

CLIP STUDIO PAINTの最上位グレードの「CLIP STUDIO PAINT EX」を6ヶ月間無料で利用できます。（*3）無料期間終了後は、月額または年額の利用プランをお申込みいただくことで引き続きご利用いただけます。



・初回20％割引特典

Galaxy Storeで月額または年額の利用プランを初めてご契約する場合、20％割引が適用されます。



■「シンプルモード」と「スタジオモード」の切り替えボタンに対応

「CLIP STUDIO PAINT」の最新バージョン（Ver.4.1.0）（2025年7月公開）では、2つのユーザインターフェースをボタン一つで切り替えられる機能が追加されました。エントリーユーザーにも使いやすい「シンプルモード」と、豊富な機能を自分好みの環境にカスタマイズできる「スタジオモード」を、作品や自身の作業環境に合わせて自由に使い分けることで、より快適な創作活動が可能になります。

・「シンプルモード」と「スタジオモード」について詳しくはこちら

https://support.clip-studio.com/ja-jp/faq/articles/20230045

▼CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、世界の5,000万人以上が利用した（*4）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

*1 国や地域によってプリインストールの対応状況や、利用条件が異なる場合があります。対応する言語は、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、スペイン語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、タイ語、インドネシア語、ブラジルポルトガル語です。テキスト入力については、アラビア語、ヘブライ語、ウルドゥー語は未対応です。*2 「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」はGalaxy Store専用の製品名です。対応する端末について：https://support.clip-studio.com/ja-jp/faq/articles/20200132*3 CLIP STUDIO PAINT for Galaxyで6ヶ月無料特典を初めて使う方が対象です。*4 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含みます。



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



