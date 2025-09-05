富士屋ホテル　秋の箱根旅に、ベーカリー＆スイーツ　ピコットのやさしい味わいを

国際興業株式会社

国際興業グループの富士屋ホテル株式会社(本社/神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359/代表取締役社長安藤昭)では富士屋ホテル(神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359/取締役総支配人飯田慶)のベーカリー＆スイーツピコットにて9月1日(月)より秋季限定新商品の販売を開始いたしました。

秋ならではの素材を活かしたペストリーやスイーツにて、目に映る彩り、漂う香り、口に広がる深い味わいと繊細な食感、箱根の自然とともに、五感で堪能いただける上質なひとときをお過ごしください。

ベーカリー&スイーツ ピコットにて新商品販売開始!

【販売期間 ： 2025年9月1日（月） ～ 2025年11月30日（日）】かぼちゃのカヌレ

【商品詳細】

かぼちゃのパウダーとリキュールを贅沢に使用し、じっくり2日間寝かせて焼き上げた、季節限定のカヌレ。外はカリッと香ばしく、中はしっとりもっちり。

かぼちゃの自然な甘みと芳醇な香りが口いっぱいに広がり、ひとくちごとに秋の深まりを感じられる逸品です。

【価 格】

\380（税込）

パン オ マロン

【商品詳細】

マロンペーストに白あんと刻んだ栗の甘露煮を合わせた、風味豊かな特製餡を、ふんわりとした菓子パン生地でやさしく包みました。

秋の味覚をぎゅっと包み、見た目にもこだわった愛らしい商品です。

【価格】

\500（税込）

かぼちゃのプリン

【商品詳細】

濃厚なかぼちゃの甘みと、ほろ苦いカラメルが絶妙なアクセント。さらに、かぼちゃのダイスと種を加えることで、食感にもひと工夫。

ひとくちごとに秋の深まりを感じる、飽きのこない贅沢なプリンです。

【価格】

\750（税込）

『ベーカリ＆スイーツ ピコット』のご案内

