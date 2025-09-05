【 Ideal Leaders × La torche 】自律型人材が育たない理由を紐解く無料オンラインセミナー共催のお知らせ

株式会社La torche

株式会社La torche（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋間 早苗）は、アイディール・リーダーズ株式会社（東京都千代田区、代表取締役CEO 永井 恒男）と共催で、オンラインセミナー「自律型人材が育たない理由 ― 人事が見落としがちな“構造的なズレ”とは？」を2025年10月23日（木）に開催いたします。

■ 開催背景

近年「自律型人材」の必要性が叫ばれていますが、現場では「育てても辞めてしまう」「自律が孤立につながる」「どう育てればよいかわからない」といった課題が顕在化しています。

本セミナーでは、両社がこれまで数多くの組織変革を支援してきた経験をもとに、自律型人材育成に潜む“落とし穴”を明らかにし、真に機能するアプローチを提示します。

■ 本セミナーの見どころ

・「自律型人材育成の罠」を明らかにする

なぜ主体性が空回りするのか？なぜ育てた人が辞めるのか？現場で起きている分断・孤立・誤解の構造を解き明かします。

・「脳マネジメント」に基づく具体的アプローチ

La torcheが提唱する「無自覚なOSを切り替える脳マネジメント」の手法を解説し、組織内の違いを活かした協働の仕掛けを紹介します。

・導入企業のリアルな声

実際の導入事例から、変化を生み出した人材の育ち方を共有します。

■ 開催概要

日時：2025年 10月 23日（木）13:00～14:00

定員：100名

費用：無料

会場：オンライン（Zoom）にて実施

申込締切：2025年 10月 23日（木）8:00

■ こんな方におすすめ

・︎ 自律型人材の育成に課題感を抱いている経営者・人事部門の方

・︎ 組織内で“火種”となる人材を発掘・活用したい変革リーダーの方

・︎ 若手が「育成しても辞める」という負のスパイラルを断ち切りたいマネジャーの方

■ 登壇者紹介

秋間 早苗（あきま さなえ）

株式会社La torche 代表取締役

東京大学農学部卒業後、同大学院にて国際協力学を修了。産官学連携の事業開発を経て2017年にLa torcheを設立し、認知科学に基づく実践的アプローチ「脳マネジメント」を体系化。

著書『脳マネジメント～脳を味方につけて独自性と創造性を発揮する技術～』は英語・韓国語版も出版され、2025年には米国ウォール・ストリート・ジャーナル「New Era Leaders」に取り上げられニューヨークで特別賞を受賞。

企業・行政・教育機関など幅広い現場で人材育成・組織変革のプロジェクトを推進し、VUCA時代に必要な自律型人材を変革のドライバーとして活性化する伴走支援を行っている。現在はカナダ・バンクーバーを拠点に日本を行き来し、グローバルな視点から活動を展開。

後藤 照典（ごとう あきのり）

アイディール・リーダーズ株式会社 COO

東京大学教育学部卒業。グロービス経営大学院修了（MBA）。 グロービスマネジメントスクール講師。 株式会社ベネッセコーポレーションに新卒で入社後、商品企画、販売・マーケティング、組織風土変革プロジェクト、人事などに携わる。 企業に勤める傍ら、CTN岸英光氏の下にてコーチ・講師のトレーニングを受ける。

アイディール・リーダーズ株式会社に入社後は業界を問わず、経営者・リーダー向けのエグゼクティブ・コーチング、ビジョン・パーパスの策定から実装に向けてのコンサルティング、1on1トレーニングなどの実績多数。2021年にパーパス経営に関する書籍『パーパス・ドリブンな組織のつくり方 発見・共鳴・実装で会社を変える』を出版。

■アイディール・リーダーズ株式会社について

会社名：Ideal Leaders（アイディール・リーダーズ株式会社）

代表取締役：永井恒男

所在地：東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング6F

設立：2015年４月

URL：https://ideal-leaders.co.jp/

事業内容：エグゼクティブコーチング、経営コンサルティング（パーパス・マネジメント・コンサルティング、組織文化変革コンサルティング、ウェルビーイング経営支援）：組織のパーパス・ビジョン構築、展開／経営・事業チームの合意形成支援／組織文化の変革支援／中長期経営計画・戦略策定、実行支援／次世代リーダー育成／リーダーシップ開発、人材育成／／CHO（Chief Happiness Officer）プログラム／1on1 プログラム等

■株式会社La torcheについて

会社名：株式会社La torche（ラトルシェ）

代表取締役：秋間 早苗

所在地：東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27階

設立：2017年5月

URL：https://latorche.jp

事業内容：プロジェクトコンサルティング（DX・SX・働き方改革・パーパス策定・新規事業開発・周年事業などの特設プロジェクトについて戦略策定・実行支援）／経営コンサルティング（組織変革、自律型人材活性、パーパス・ビジョン構築、展開）／事業プロデュース（オーセンティシティを社会へのインパクトに変える事業開発）／脳マネジメント実践プログラム（自己変容・レジリエンス・協働推進ファシリテーションなど）等