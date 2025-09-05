Wix、Monotype との戦略的提携によりフォントライブラリを拡充

Wix.com Ltd.

世界有数の SaaS 型 Web 制作プラットフォーム* である Wix.com Ltd.（以下 Wix）は、本日、書体デザインとテクノロジーのグローバルリーダーである Monotype Imaging Inc.（以下 Monotype）と戦略的パートナーシップを発表し、Wix のフォントライブラリを拡充したことを発表しました。新たに厳選された書体コレクションは、Wix ユーザー、セルフクリエイター、制作会社が利用可能で、これには Monotype(R) から提供された定番欧文フォント Helvetica(R) や Avenir(R) をはじめ、近年人気の高い欧文フォント Recoleta(TM)、Kibitz(TM) Pro や Aether が含まれています。高品質で多彩な書体を提供することで、ユーザーは自身のコンテンツの質を高め、ビジョンに合った表現をすることができるようになります。

これは Monotype のタイプデザイン専門家との協議のもと実現したもので、プロフェッショナルなビジネス用途から遊び心のある個人プロジェクト、そして制作会社による多様な Web 体験の構築まで、幅広いニーズに対応できる書体を厳選しています。この拡張されたライブラリによって、世界中のユーザーは、自身やブランドの独自性を表現し、ビジネスを成長させるために必要なタイポグラフィを確実に手に入れることができます。

Wix のデザイン＆ブランド責任者、ハギット・カウフマン（Hagit Kaufman）のコメント

「タイポグラフィは Web デザインにおいて極めて重要な要素です。このたびのフォント拡充によって、Wix はクリエイターのみなさまがブランドの個性を真に表現できる、視覚的に訴求力の高い Web サイトやコンテンツの制作を後押しします。世界中のクリエイターのために Wix プラットフォームを進化させ続けるために、Monotype のタイポグラフィにおける専門知識は計り知れない価値があります。Monotype との戦略的なパートナーシップは、ユーザーのみなさまがクリエイティブかつプロフェッショナルな活動で成功を収められるよう最高のデザインツールを提供するという私たちの強い決意の表れなのです。」

Monotype のシニア・エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター、Charles Nix 氏のコメント

「私たちは、ブランドの個性を伝える上で、最適な書体がどれほど大きな力を持つかを深く理解しています。Wix がユーザーに高品質かつ多彩なフォントライブラリを提供することは、クリエイターが自身のブランドストーリーを語る手助けをするという真摯な姿勢を示しています。このたびの提携で、Wix ユーザーは、クラシックな欧文書体である Futura(R) から、最新の欧文書体である Beatrice(TM) まで多彩なフォントを使って、自らのビジョンを体現するオンラインプレゼンスを実現することができるでしょう。」

Monotype株式会社の COO（最高執行責任者）、佐内桐梧氏のコメント

「Monotype は、適切な書体がブランドのアイデンティティを形成する上で大きな力を持つと考えています。この度は、Monotype の高品質な書体コレクションを Wix プラットフォームに提供することにより、Wix が日本および世界中のクリエイターに、ストーリーを伝えるための新たな手段を提供できることを大変嬉しく感じています。

このパートナーシップにより、日本の Wix ユーザーが、独自のビジョンを持って国内外のオーディエンスに響くデジタル体験を構築できる事を心より願っています。」

新しいフォントコレクションは、Wix および Wix Studio のすべてのユーザーが利用可能です。

◼︎Monotype について

Monotype は、人々が日常生活で使用する書体とテクノロジーを通じて、ブランドの魅力を高めます。私たちは、世界中の4,500を超える才能あるデザイナーやファウンダリからの25万以上のフォントのライブラリを提供しています。Monotype は、大きなグローバルブランドと個々のクリエイターと共に働き、美しいブランド体験をデザインするために役立つ幅広いソリューションを提供します。

◼︎Wix.com について

Wix はオンラインプレゼンスの構築、管理、成長を可能にする、世界有数の SaaS 型 Web 制作プラットフォーム*です。2006年にホームページ作成ツールとして誕生し、現在はエンタープライズグレードのサイトパフォーマンス、セキュリティ、信頼性の高いインフラストラクチャを兼ね備えた多機能なプラットフォームへと進化しました。幅広い EC 機能、ビジネスソリューション、高度な SEO 機能、マーケティングツールを提供し、ユーザーが自身のブランド、データ、顧客との関係に対する完全な所有権を保持できるようにしています。イノベーションと新たな機能や製品を継続的に提供することに注力しており、誰もが夢を実現するための強力なオンラインプレゼンスを Wix 上で構築することができます。

*2024年上半期現在における競合他社の数字、独立した第三者機関のデータおよび社内データで報告されたアクティブなライブサイト数に基づく。

