Trip.com、9月9日（火）から4日間限定「9.9 MEGA SALE」を開催





海外航空券5,900円～、国内・海外ホテル"2泊目無料"など特典多数、

フライト＆ホテル最大3,000円OFFクーポンやeSIM 88円セールも実施！

～今秋日本人に人気の海外旅行先TOP5も発表。話題の旅先がセール対象に～

東京、2025年9月5日 /PRNewswire/ -- グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.comは2025年9月9日（火）から9月12日（金）までの4日間限定で「9.9 MEGA SALE」を開催いたします。





本セールでは、国内や海外の航空券・ホテルを限定価格で販売します。他にも限定のスペシャルオファーが盛りだくさんです。

今回特にご注目いただきたいのは、国内・韓国・タイ・台湾の全てのホテルで利用できる「2泊目無料クーポン」（割引上限20,000円、数量限定）や、海外旅行を5,900円から実現できる定額航空券セールです。二泊目無料クーポンは三井ガーデンやマリオット、ヒルトン系列などの憧れのホテルも対象となります。

また、フライト・ホテルに使える最大3,000円OFFクーポンを計4万枚以上配布するほか、海外旅行に欠かせないeSIMを88円で提供。その他、国内外の人気スポットのチケットが1枚無料でもらえるキャンペーンや、レンタカー・海外鉄道の最大50％OFFセールも展開します。





2025年9月1日～10月31日までの期間の航空券の予約データからみた「2025年秋の人気海外旅行先ランキング」では、TOP5をすべてアジア圏が占め、今秋も"近場で気軽に訪れやすい都市"に人気が集中していることがわかりました。

特に韓国からはソウルと釜山の二大都市がランクインしており、ソウルではショッピングやグルメを中心とした首都観光、釜山ではビーチリゾートや海鮮料理を楽しむといった、目的に応じた多様な旅行スタイルが広がっていることが考えられます。

「Trip.com 9.9 MEGA SALE」キャンペーン概要

【実施期間】 2025年9月9日（火）～ 9月12日（金）

【対象期間】 2026年1月15日（木）まで

※商品により対象期間が異なります。また期間内であっても一部対象外の期間がございますのでご注意ください。

※Trip.comの公式ホームページまたはアプリからのご予約に限ります。

【キャンペーンサイト】

https://jp.trip.com/sale/w/4529/2025-mega99.html?locale=ja-JP&allianceid=3291173&sid=20428780

配布クーポン

2025年9月9日（火）～9月12日（金）

- 毎日12時:フライト最大3,000円OFFクーポン

- 毎日20時:ホテル最大3,000円OFFクーポン

セール期間中常時配布(一部9月9日20時限定配布)

- 遊び・体験 5％OFFクーポン

- 海外鉄道 最大50％OFFクーポン

- レンタカー 最大50%OFFクーポン

- 空港送迎 最大30%OFFクーポン

※クーポンは数に限りがございます。

特集されるセール・商品

【Day1】 9月9日（火）

12：00～ 航空券・「航空券＋ホテル」パック セール

- 東京ーソウル 5,900円～、名古屋ーソウル 6,900円～ 片道航空券 定額セール

- 東京ーソウル 「2泊3日＋往復航空券」 パック 19,999円～ ／一人セール

20：00～ ホテル二泊目無料セール【国内】

- 国内の全てのホテルが二泊目無料（割引上限20,000円、数量限定）

20：00～ 遊び・体験 フラッシュセール

- 韓国 eSIM 88円セール 先着30点限定

- ベトナム eSIM 88円セール 先着30点限定

- ポケモン発見大作戦 in 大阪ステーションシティ＆うめきた1枚買うと1枚無料セール 先着20組限定-

- マザー牧場 大人チケット 1枚買うと1枚無料セール 先着10組限定





【Day2】9月10日（水）

12：00～ 航空券・「航空券＋ホテル」パック セール

- 大阪/福岡ーソウル 5,900円～ 片道航空券 定額セール

- 東京ーソウル 「2泊3日＋往復航空券」 パック 19,999円～ ／一人セール

20：00～ ホテル二泊目無料セール【韓国】

- 韓国の全てのホテルが二泊目無料（割引上限20,000円、数量限定）

20：00～ 遊び・体験 フラッシュセール

- 韓国 eSIM 88円セール 先着30点限定

- シンガポール・マレーシア・インドネシア eSIM 88円セール 先着30点限定

- 大阪天守閣チケット 1枚買うと1枚無料セール 先着10組限定

- うんこミュージアム NAGOYA 大人チケット 1枚買うと1枚無料セール 先着10組 限定

- AOAO Sapporo 大人チケット 1枚買うと1枚無料セール 先着10組 限定





【Day3】 9月11日（木）

12：00～ 航空券・「航空券＋ホテル」パック セール

- 東京/大阪ーバンコク 9,900円～ 片道航空券 定額セール

- 東京ーソウル 「2泊3日＋往復航空券」 パック 19,999円～ ／一人セール

20：00～ ホテル二泊目無料セール【タイ】

- タイの全てのホテルが二泊目無料（割引上限20,000円、数量限定）

20：00～ 遊び・体験 フラッシュセール

- タイ eSIM 88円セール 先着30点限定

- 中国本土・香港 eSIM 88円セール 先着30点限定

- バンコクBTS 1日券乗車券 50%OFF 先着10点限定

- 香港エアポートエクスプレス Eチケット【QRコード入場】香港駅行き 1枚777円 先着20点限定

- 香港ビクトリア・ハーバー 夢の旅ラグジュアリーヨットクルーズチケット 68％OFF 先着1,000点限定





【Day4】 9月12日（金）

12：00～ 航空券・「航空券＋ホテル」パック セール

東京/大阪ー台北 7,900円～ 片道航空券 定額セール

東京ーソウル 「2泊3日＋往復航空券」 パック 19,999円～ ／一人セール

20：00～ ホテル二泊目無料セール【台湾】

台湾の全てのホテルが二泊目無料（割引上限20,000円、数量限定）

20：00～ 遊び・体験 フラッシュセール

- 台湾 eSIM 88円セール 先着30点限定

- グローバル（66か国）eSIM 88円セール 先着30点限定

- 悠々カード 1枚買うと1枚無料セール 先着10組 限定

- 台北101展望台 89階入場チケット 1枚買うと1枚無料セール 先着10組 限定

- 十分老街+野柳地質公園+九份老街 一日ツアー 50%OFF 先着100組 限定

※「ホテル2泊目無料」クーポンは、各日指定エリアのホテルでの連泊予約が対象です。最大20,000円割引、先着順・数量限定でのご提供となります

※定額航空券プラン・「航空券＋ホテル」パック セールは予算に達し次第終了いたします。

※セール内容は変更になる可能性があります





Trip.com 9.9 MEGA SALE 特別オファー

①国内・海外 特選ホテル 二泊目無料 （最大20,000円割引）

②海外定額航空券セール 5,900円～

③海外eSIM 88円セール & 国内・海外 遊び・体験フラッシュセール

④フライト最大3,000円OFFクーポン

⑤ホテル最大3,000円OFFクーポン

⑥遊び・体験 5%OFF クーポン

⑦韓国行き「航空券＆ホテル」パック セール

4日間限定の特別セール「9.9 MEGA SALE」。この機会にぜひTrip.comでお得に旅をお楽しみください。

Trip.com（トリップドットコム）について

Trip.com は、39 の国と地域の 24⾔語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発着する 640 社以上の航空会社のフライトを網羅した巨⼤なネットワークを有する Trip.com は、24時間年中無休の世界⽔準の多⾔語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万⼈もの旅⾏者が作る「最⾼の旅⾏体験」をお⼿伝いしています。URL: https://jp.trip.com

（日本語リリース：クライアント提供）

