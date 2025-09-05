こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee会計、大塚商会の「大塚商会 お客様マイページ」との連携を開始 大塚商会法人顧客のインボイス制度対応と振込業務を効率化
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚裕司、以下「大塚商会」）が提供する「大塚商会 お客様マイページ」とfreee会計の連携を開始しました。
大塚商会のサービスを利用している30万社（※1）の法人において、取引時のインボイスのダウンロードが不要となり、請求書情報を入力する手間を削減します。
また「大塚商会 お客様マイページ」は、freee会計との連携が初の会計ソフト連携となります。
※1 2025年6月時点の取引企業数
■大塚商会から発行された請求書をfreee会計に自動で転記して業務を効率化
「大塚商会 お客様マイページ」は、大塚商会をご利用するお客様用のご契約内容の確認・変更、各種ITソリューションに関するサポート情報から、お仕事に役立つ多彩なサービスまでを掲載しているポータルサイトです。
これまでは大塚商会との取引があるお客様においては「大塚商会 お客様マイページ」で発行された請求書や営業から受け取った請求書を手動で会計ソフトに保存し、会計仕訳として転記する必要がありました。そのため請求書の回収コストや転記作業による入力ミスなどが発生していました。
freee会計(※2)との連携により、大塚商会経由で購入を行ったお客様は「大塚商会 お客様マイページ」で請求書をダウンロードする必要なく、freee会計のファイルボックスのOCRを用いて自動で仕訳を作成することが可能です。
そのため会計ソフトへの請求書の入力作業を効率化し、さらにインボイス保存や振込業務の効率化を実現します。
「大塚商会 お客様マイページ」連携に関するヘルプページ：
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/48406303004953
※2 当連携はfreee会計 有料プランのほか、freee経理、freee支出管理経費精算Plus、freee支出管理Fullでもご利用いただけます。
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
