日本診療情報管理学会学術大会で「ちょこつな」活用事例をポスター発表　埼玉県立循環器・呼吸器病センターで診療録監査体制を改善







「ちょこつな」について2023年12月に当社が開設した「ちょこつな」は、事務職を中心に病院職員478人（2025年8月末日時点）が参加するコミュニティサイトです。病院職員が仕事をする中で感じた疑問や悩みを気軽に投稿し、それに対して「ちょこつな」会員が答えるなど、オンラインでの交流が活発化しています。サイトを閲覧するためには会員登録（無料）が必要となります。