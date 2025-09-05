舞台・映像作品で活躍中の俳優　和田琢磨・染谷俊之W主演ドラマ『gift』(ギフト） 追加キャスト藤田 玲と各話ゲスト本日解禁！

株式会社アニメイトホールディングス

2025年10月1日（水）よりTOKYO MX、BS日テレにて放送予定のドラマ『gift』の追加キャストに、『仮面ライダー55５』で俳優デビュー、ミュージカル『刀剣乱舞』榎本武揚役等で活躍中の、藤田玲が決定した。役どころは『MANKAI STAGE A３!』でも共演している染谷俊之演じる夏目奏の兄、夏目卓。

夏目 卓 /なつめ すぐる （演：藤田 玲）

藤田 玲…1988年9月6日生まれ、東京都出身。

警視庁刑事部所属の警視でいわゆる「キャリア組」のエリート。夏目奏（演：染谷俊之）の兄。

寡黙で何を考えているのか分かりづらい。

藤田 玲 コメント

この度夏目卓役で出演させていただきます。

染谷くん演じる夏目奏の兄という事で、実年齢は染谷くんの一個下なので、兄としての説得力を出す為にもお髭を生やしました(笑)

「キャリア組」のエリート刑事という事で、今回はなかなか謎な存在ですが、彼なりの正義と信念に基づいて演じさせていただきました。奏は勿論、他のキャラクターとのやり取りも楽しんでいただければと思います。お楽しみに！

各話ゲスト

第2話では『MANKAI STAGE A３!』で藤田玲、染谷俊之とも共演経験のある吉高志音がレストラン「Solliev0」店内で暴れだした男、本郷恵人役で出演。またドラマ・舞台『Solliev0』にも出演した安井一真が『Solliev0』と同じ御子柴千大役、同じく舞台『Solliev0』に出演した滝澤諒が伊藤瑛士役として出演する。

第3話ゲストはダンスボーカルユニット『ICEx（アイス）としても活躍中の山本龍人。受恵教の信者小池朝陽役を演じる。

第4話では『仮面ライダーアマゾンズ』で、『gift』で佐久間役を演じる谷口賢志とも共演経験のある前嶋曜がゲスト出演。思いがけず特殊能力者になった椎橋役。

第5話ゲストは、能力を誰よりも使いこなす能力者篠原を、映画『法廷の死神』等に出演の倉冨なおとが務める。

第1話上映会追加公演開催決定！！

11月22日（土）開催予定のドラマ『gift』上映会イベントについて、追加公演が決定いたしました。

ドラマ『gift』イベント情報

出演者：和田琢磨／染谷俊之

開催日：202５年11月22日（土）

開催場所：アニメイトシアター 〒170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目２０－７ アニメイト池袋本店B2F

【第1部】

14：30開演予定 ゲスト：手島章斗

【第2部】

17：30開演予定 ※こちらの回のゲストは予定しておりません。

【追加公演】

11：30開演予定 ゲスト：藤田 玲

【内容】

トークショー及びお見送り予定

【追加公演チケット販売スケジュール】

抽選販売：2025年9月8日（月）10：00～9月15日（月）23：59 受付

抽選結果：2025年9月17日（水）予定

【申込受付URL】

https://t.livepocket.jp/t/x86vq

※出演者及び時間、内容については変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※詳しくは公式HP、SNSをご確認ください。