4つの商業ブランドで初の合同キャンペーン！当社史上最大となる全国70施設での合同開催！「三井ショッピングパーク×三井アウトレットパーク 楽しみ方、広がる！FUNFUNフェス」

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区、代表取締役社⾧:大林修)が運営する4つの商業ブランド(リージョナル型ショッピングセンター、三井アウトレットパーク、都心型商業施設、ライフスタイルパーク)は、全国70施設で、2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)の期間中、スポーツ・エンターテインメントをテーマとした「FUNFUNフェス」を開催いたします。さらに期間中は食をテーマにした「推しグルメ」やスポーツをテーマにした「スポーツフェア」など様々な企画をご用意しております。この秋は、三井不動産グループの商業施設で、「遊んで！買って！食べて！」思いっきり楽しみましょう！

FUNFUNフェス特設サイト ：https://mitsui-shopping-park.com/area/g/funfunfes2025

概要

当社は、商業施設とスポーツ・エンターテインメントの魅力を掛け合わせることで心揺さぶる体験を提供し、お客さまに多様なワクワクを提供していくことを目指しています。

2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)にて実施する「三井ショッピングパーク×三井アウトレットパーク 楽しみ方、広がる！FUNFUNフェス」は、三井不動産グループの4つの商業ブランドで初めて合同開催する、スポーツ・エンターテインメントをテーマにした特別な企画です。全国70か所にある個性豊かな商業施設で、様々なイベントを開催いたします。

遊んで、買って、食べて、施設ごとに異なる魅力が盛りだくさん！この秋を思いっきり楽しみましょう！

■対象施設

・リージョナル型ショッピングセンター：23施設

（三井ショッピングパーク ららぽーとなど）

・三井アウトレットパーク：13施設

・都心型商業施設：24施設

（RAYARD MIYASHITA PARKなど）

・ライフスタイルパーク：11施設

（三井ショッピングパーク ららテラスなど）

※2業態複合型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真」は、ブランド別ではリージョナル型ショッピングセンター、三井アウトレットパークそれぞれでカウントし2施設扱いとなりますが、合計施設数としては1施設としてカウントしています。

【全施設共通】スペシャル企画

◆いい店、見つけた♪ 三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークの推しグルメ

全国にある施設から、選りすぐりの店舗を特設ウェブサイトでご紹介します。この機会にぜひ、まだ行ったことのない施設や店舗へ足を運んで、新たな食の魅力を発見してみてください！

期間 ：2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/area/g/funfunfes2025/eatfair

※特設サイトは、9月19日(金)公開を予定しております

◆三井ショッピングパークポイント会員対象 プレゼントキャンペーン

期間中、対象施設で5,500円(税込・合算可)以上お買物のうえご応募いただくと、抽選でご宿泊券や東京ドーム関連賞品、施設お買物券など豪華賞品をプレゼント！詳細はプレゼントキャンペーン特設サイトよりご確認ください。

※三井ショッピングパークポイントがたまるお買物が対象です。

対象：三井ショッピングパークポイント会員

期間：2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/membersprogram/present2025/

※特設サイトは、9月5日(金)公開を予定しております

◆Instagramフォロー＆いいね プレゼントキャンペーン

各施設の公式アカウントを「フォロー＆いいね」することで、応募完了。各公式アカウントにつき1名様に抽選で人気商品をプレゼントいたします。この機会に公式アカウントをフォローして最新情報をチェックしてみてください。

〈第1弾〉

期間：2025年9月19日(金)～9月30日(火)

対象：22アカウント

〈第2弾〉

期間：2025年10月1日(水)～10月13日(月・祝)

対象：22アカウント

※詳細は以下の応募規約をご確認ください

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/campaign/snscp/igcp20250919.htm

【ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ】企画

三井ショッピングパーク ららぽーと 三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ

◆ 「重ねて、深める秋。」キャンペーン

“色を重ねる楽しさ”、“素材を重ねる心地よさ”、“思いを重ねる豊かさ”をテーマに、フードや雑貨、コスメ、ファッションをご紹介いたします。旬の情報に触れ、この秋を楽しみましょう。

期間：2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)

対象施設：計21施設

・三井ショッピングパーク ららぽーと

(TOKYO-BAY 、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、甲子園、和泉、EXPOCITY 、堺 、門真、福岡）

・三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ

◆ FRUITS ZIPPERコラボ！「ROAD to DOME with LaLaport & LAZONA」

人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」と三井ショッピングパーク ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザの限定コラボ企画！「LaLaport・LAZONAから全国制覇へ！NEW KAWAIIで埋め尽くしちゃお！ROAD to DOME with LaLaport & LAZONA」を実施いたします。期間中は様々な限定施策をお楽しみいただけます。

詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/fruitszipper2025

期間：2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)

対象施設：計21施設

・三井ショッピングパーク ららぽーと

(TOKYO-BAY 、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、甲子園、和泉、EXPOCITY 、堺 、門真、福岡）

・三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ

【三井アウトレットパーク】企画

三井アウトレットパーク

◆MITSUI OUTLET PARK 「SPORTS FAIR」

スポーツの秋をテーマに、ウェアやグッズ、シューズなど、スポーツを楽しむためのアイテムをおトクにお買い求めいただけます。 三井アウトレットパークは、お客さまそれぞれのスポーツの秋を応援しています！

期間：2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)

対象施設 ：三井アウトレットパーク13施設

札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/area/g/funfunfes2025/sportsfair/

※特設サイトは、9月12日(金)公開を予定しております

◆アディダス キックターゲットイベント

adidas factory outlet×三井アウトレットパークの特別イベントを開催！サッカーゴールに配置された的に当てるゲームに参加してオリジナルアイテムを手に入れよう！

期間/時間・対象施設：

9月20日(土)、21日(日)11:00～17:00

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

10月4日(土)、5日(日)11:00～17:00

三井アウトレットパーク 大阪門真

三井アウトレットパーク 札幌北広島

10月11日(土)、12日(日)、13日(月・祝)11:00～17:00

三井アウトレットパーク 入間

三井アウトレットパーク 北陸小矢部

各施設のイベント・キャンペーン（関東施設の一部抜粋）

◇オクトーバーフェスト in アーバンドック ららぽーと豊洲

概要：世界最大級のビール祭り「オクトーバーフェスト」の雰囲気を再現するイベント「オクトーバーフェスト2025」を開催。豊洲会場では“ペットと一緒に乾杯できるオクトーバーフェスト”をテーマに家族や愛犬と一緒にお楽しみいただけます！

期間：2025年9月19日(金)～10月13日(月・祝)

開催場所：アーバンドック ららぽーと豊洲

リンク：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/3143728.html

◇三井アウトレットパーク 木更津 『アディダスRE-OPEN記念イベント』

概要：移転・リニューアルを記念して期間限定のイベント・キャンペーンを実施いたします！元サッカー日本女子代表（鮫島 彩・岩渕 真奈）によるトークショーやかけっこ教室など、企画が盛りだくさん！

期間：2025年10月1日(水)～10月19日(日)

開催場所：三井アウトレットパーク 木更津

リンク：https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/special/2509_adidas/(https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/special/2509_adidas/)

※サイトは、9月12日(金)公開を予定しております

◇三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド 『海辺のパンマルシェ第二弾』

概要：地元横浜・湘南エリアのベーカリーが焼きあげた250種類以上のバラエティ豊かなパンが勢ぞろい。秋の味覚を詰め込んだかぼちゃや栗のパンなど、総菜パンから菓子パンまで人気店舗の美味しいパンをお楽しみください。

期間：2025年10月12日(日)～10月13日(月・祝)

開催場所：三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

リンク：https://mitsui-shopping-park.com/mop/yokohama/special/2509_panmarche/

※サイトは、9月9日(火)公開を予定しております

◇RAYARD MIYASHITA PARK「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」

概要：「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る"アニメの好きが、てんこ盛り。"なスペシャルイベント「ABEMAアニメ祭」を2025年も開催！今年は渋谷の街をアニメ一色に！注目の新作アニメの声優たちが登場するトークイベントはMIYASHITA PARK4F（渋谷区立宮下公園）の特設ステージからお届け！さらに、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットや手に取りたくなるグッズも盛り沢山！アニメを「観る、感じる、出会う」すべてがここに。

期間：2025年9月20日(土)～9月23日(火・祝)

開催場所：RAYARD MIYASHITA PARK

リンク：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/

FUNFUNフェス対象施設について

〇リージョナル型ショッピングセンター

ファッションをはじめ、食やエンターテインメント施設などが集結し、全国に展開するリージョナル型ショッピングセンター。ショッピング以外の楽しみも充実し、地域コミュニティの核となる施設づくりを進めています。

・三井ショッピングパーク ららぽーと：20施設

TOKYO-BAY、アーバンドックららぽーと豊洲・立川立飛・柏の葉・横浜・海老名・湘南平塚・新三郷・富士見・沼津・磐田・名古屋みなとアクルス・愛知東郷・安城・甲子園・堺・和泉・EXPOCITY・門真・福岡

・その他：3施設

三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、ビビット南船橋

〇三井アウトレットパーク

明るく開放的な街並みの中、ブランドアイテムのショッピングをリーズナブルに楽しめる施設です。地域ごとの特性に合わせたイベントなどを通じて、人が集まり、賑わう空間を演出します。

・三井アウトレットパーク：13施設

札幌北広島・仙台港・入間・幕張・木更津・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷

〇都心型商業施設

オンリーワンのショップや人気ブランドの新業態店舗など、それぞれのコンセプトに沿って独自性の高い魅力的なテナントが揃いました。アーバンライフに潤いと賑わいを提供しています。

・三井ショッピングパーク アーバン：21施設

COREDO室町１・２・３/COREDO室町テラス・日本橋三井タワー/三井二号館・COREDO日本橋・

銀座ベルビア館・銀座並木通りビル・銀座トレシャス・ZOE銀座・ギンザ・グラッセ・交詢ビル・GINZA gCUBE・ニッタビル・赤坂Bizタワー SHOPS & DINING・東京倶楽部ビルディング 霞ダイニング・霞が関ビルディング 霞ダイニング・御徒町吉池本店ビル・新宿中村屋ビル・飯田橋サクラテラス・赤れんが テラス

・その他：3施設

RAYARD MIYASHITA PARK・RAYARD Hisaya-odori Park・淀屋橋odona

〇ライフスタイルパーク

「街の賑わい」と「日常生活の彩り」をコンセプトに、スーパーや生活雑貨店などを核として、利便性の高い商業施設として、都市近郊生活者に洗練されたライフスタイルを提供する施設づくりを進めています。

・三井ショッピングパーク ららテラス：5施設

TOKYO-BAY・武蔵小杉・川口・北綾瀬・ HARUMI FLAG

・三井ショッピングパーク ララガーデン：3施設

春日部、川口、長町

・その他：3施設

アルカキット錦糸町・ラブラ万代・ラブラ2