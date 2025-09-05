アスエネAPAC、マレーシア国営石油企業Petronas主催「FutureTech 4.0 Demo Day」で最優秀賞を受賞

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、の海外現地法人であるASUENE APAC Pte Ltd（本社：シンガポール、以下「アスエネAPAC」）は、2025年8月25日にマレーシア・クアラルンプールで開催された「FutureTech 4.0 Demo Day」において、Future of Energy部門で最優秀賞（Petronas Award）を受賞しました。

本プログラムは、マレーシア国営石油会社でありASEANを代表するエネルギーコングロマリットであるPetronasが主催する国際スタートアップアクセラレータ「FutureTech 4.0」の集大成であり、数百社の応募の中から選抜された上位20社がDemo Dayに登壇しました。当社はその中で唯一、日本発のクライメートテック企業として出場し、エネルギー効率化と排出削減に向けた革新的なソリューションが高く評価されました。

FutureTech 4.0 Demo DayとPetronas Awardについて

（一番右）アスエネAPAC マネージングディレクター 濱田 雅章

「FutureTech 4.0」は、エネルギー・産業・素材分野における先進的なスタートアップを対象とした成長支援プログラムです。第4回となる今回は、マレーシア、シンガポール、タイ、日本、米国、オーストラリアなど世界各国から数百社が応募し、最終的に選ばれた20社が数カ月間にわたり事業メンタリングや市場開拓支援を受けました。

プログラムの集大成となる「Demo Day」では、スタートアップが投資家・大企業・業界有識者の前で自社ソリューションを発表しました。当社はアスエネAPAC マネージングディレクター 濱田 雅章が登壇し、エネルギー効率化と排出削減に向けた革新的なソリューションを発表しました。Future of Energy部門にて登壇し、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」についてプレゼンテーションを行いました。

Future of Energy部門は、「エネルギー効率化や排出削減の社会課題に挑む革新的なソリューション」を対象とする部門であり、リアルタイムのエネルギーモニタリング、エネルギー使用の最適化、持続可能な目標達成に向けたアクショナブルな分析を重視しています。当社は、サステナビリティ分野における革新的なプロダクトとグローバルに豊富な実績があること、そして高いプレゼンテーション力が評価され、最高賞「Petronas Award」を受賞しました。

FutureTech 4.0 Webサイト：https://www.petronas.com/ventures/futuretech

今後の展開

今回の受賞を契機に、アスエネAPACはマレーシア企業との連携を一層強化し、ASEAN地域における事業展開を加速させます。特に、Petronasによる事業支援を受けながら、現地のエネルギー大手・製造業との協業を通じて、サステナビリティ経営の実装を推進してまいります。

当社は日本発のクライメートテック企業として、今後もアジアNo.1の地位を確立し、グローバルにおけるGX・脱炭素経営支援を拡大していきます。

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・ESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：80億2,700万円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO兼COO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/