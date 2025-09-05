アニメ『地球のラテール』2025年9月5日(金)放送開始！

CLASS EARTH株式会社

CLASS EARTH株式会社（東京都中央区）と株式会社Vector Vision（東京都世田谷区）は、地球の未来を担う子どもたちに向けた新作教育アニメーション『地球のラテール』を制作、本日2025年9月5日より、地上波での放送がスタートいたします。



本作品は、生物多様性をテーマに、絶滅危惧種や自然とのつながりを物語とともに学べるシリーズアニメです。

生態系に関する監修は、公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）が担当。ファンタジーの中でも野生動植物・生態系の正しい表現を話し合い制作が進められました。

また、アニメ本編の最後には学習コーナーを設け、主人公カナデが出会った絶滅危惧種を写真や映像とともに紹介。クイズは知的エンタメ集団「QuizKnock」が制作し、子どもたちが楽しみながら正しい知識を身につけられる構成になっています。

＜あらすじ＞

引っ込み思案な少年カナデの前に現れたのは、ペンダントから飛び出てきた地球の妖精ラテール！

ラテールの魔法で、カナデはいきものに変身。海や森やサバンナなど、世界のさまざまな生態系で仲間のいきものたちと出会い、笑ったり悩んだりしながら大切なことを学んでいく。

いきものたちの危機を知ったカナデは自分にできることを考えはじめる。

ぼくもわたしも地球を救うEarth Saver！さあ、一緒に冒険の旅に出かけよう（全5話）

『地球のラテール』作品概要

■スタッフ

原作：高岸遥

監督：なべしげ

アニメーションスーパーバイザー：河森正治

キャラクターデザイン・美術監督：ロマン・トマ

シリーズ構成・脚本：赤尾でこ

アニメーション制作：トゥーンハーバーワークス

生態監修：WWFジャパン

クイズ制作：QuizKnock

音楽：青木しんたろう

音響監督：明田川仁





■キャスト

ラテール 役：田村 ゆかり

カナデ 役：谷江 玲音

アラビアオリックス（メス） 役：名塚 佳織

アラビアオリックス（オス） 役：猪股 慧士

ケツァール 役：七海 ひろき

ほか豪華キャスト陣が参加

■主題歌

タイトル：「地球のオーケストラ」

作曲・編曲：野崎良太

作詞：高岸遥・高岸楓

歌：アースセイバーズ（カナデcv谷江玲音と子どもたち）＆ラテール（cv田村ゆかり）

振付：ぶんけい





歌詞には作品テーマである“Nature Positive＝自然を取り戻す”のメッセージが込められ、誰にでも分かりやすく心に響く言葉で表現。未来へと向かう情景が鮮やかに浮かび上がる、生命力と優雅さを兼ね備えた楽曲です。





公式YouTube「アースセイバーチャンネル」スタート

子どもたちが地球や生きものの大切さを楽しく学べる動画チャンネル「アースセイバーチャンネル」を開設しました。

アニメ放送後には、本編をこのチャンネルでご覧いただけます。

また、子どもから大人まで楽しめる英語学習コンテンツや、ワクワクのオリジナルアニメも配信予定。アニメ主題歌「地球のオーケストラ」も公開中です。https://www.youtube.com/@earth-saver-latair

【放送情報】

放送波：NHK Eテレ

放送日時：2025年9月5日(金) より

毎週金曜 午後6：40～6：50（全5話）

※放送は変更になる場合がございます。

【原作情報】

『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』

作／高岸遥

英文／高岸楓

絵／ロマン・トマ

監修／WWFジャパン

【出版社】株式会社フレーベル館

【定 価】1,760円（税込）

【発売日】2024年9月7日（絶滅危惧種の日）

『地球のラテール』公式情報

公式サイト： https://latair.jp

Instagram： https://www.instagram.com/latair_earth_saver/

Twitter： https://x.com/latair_earth/

TikTok： https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair

YouTube： https://www.youtube.com/@earth-saver-latair





【CLASS EARTH株式会社 会社概要】

2023年1月6日設立

本店所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5

CEO 高岸遥

事業内容 ブランド事業、アート事業、コンサルティング事業

https://class-earth.com/

＜OUR BRAND＞

里地里山の保全に繋がる「絶滅危惧茶」：https://store.class-earth.com/collections/endangered-tea

盆栽アート「Kengo Bonsai Gallery」：https://kengo-bonsai.com/

地球のラテール：https://latair.jp/

＜CLASS EARTH株式会社の社名の由来＞

子どもも大人も地球という教室で学ぶクラスメイトとして、生物多様性の重要性や、生命の進化の奇跡、全ての生き物の美しさから学び、子どもたちがこの地球という星で、いつまでも自然と共生できる未来を創りたいという願いを込めて名付けられました。

【株式会社Vector Vision 会社概要】

2017年07月07日設立

本店所在地 東京都世田谷区太子堂２丁目１７番５号佐藤ビル３Ｆ／４Ｆ

代表取締役 岩本昌子

クリエイターマネジメント、映像企画等

https://vector-vision.com/







