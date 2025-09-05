スマホ向け次世代MMORPG『パーフェクトワールド Z』事前登録者数が100万人突破！9月9日正式リリースでは限定服装などの豪華報酬がもらえる「リボーン祭」が開催決定！
HUNT Gamesは、2025年9月5日にスマホ向け次世代MMORPG『パーフェクトワールド Z』の事前登録者数が100万人を突破したことを公式発表しました。
これにより、事前登録者数の全目標が達成したため、すべての達成報酬の配布が決定いたしました。本作は9月8日（月）にApp StoreとGoogle Playにて事前ダウンロードをスタートし、翌日の9月9日（火）より正式リリースする予定となりますので、まだ事前登録されていない方はぜひこの機会にご登録ください！
また、リリース記念として、期間限定イベント「リボーン祭」をリリース初日より開催することが決定いたしました。イベントに参加すると限定服装や大量のお役立ちアイテムなどの豪華報酬をゲットできますので、ぜひ奮ってご参加ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328971&id=bodyimage1】
◆『パーフェクトワールド Z』事前登録者数100万人突破！
この度、本作は20年間愛され続けてきた『パーフェクトワールド-完美世界-』シリーズのスマホ向け次世代MMORPGの最新作として、事前登録者数が100万人を突破しました。大勢のプレイヤー様から多大なるご支援とご期待をいただきまして、誠にありがとうございます！感謝の意を込めて、すべての達成報酬（「魂石選択パックLv4*2」、「玄音の霊媒の宝箱*1」、「背飾り-白兎のバッグ*1」、「リリース記念仙魔宝箱」や「元宝（用途限定）*888」など）をリリース後、ゲーム内メールにより配布いたします。事前登録された方は、達成報酬の受け取りをお忘れなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328971&id=bodyimage2】
◆期間限定イベント「リボーン祭」開催情報速報！
9月9日（火）の正式リリースを記念し、リリース初日より期間限定大型イベント「リボーン祭」の開催が決定いたしました。当イベントでは、累計ログイン日数達成とイベントクエストクリアで、限定服装、背飾りや大量のお役立ちアイテムなどの豪華報酬をゲットできますので、このチャンスをぜひお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328971&id=bodyimage3】
【開催期間】
2025年9月9日（火）正式リリース～2025年9月22日（月）23：59
【イベント内容】
ポイント1――累計ログインで限定服装を、活躍度達成で豪華報酬をゲット！
イベント期間中、毎日クエスト達成で活躍度を獲得でき、獲得された活躍度に応じて大量のイベント限定アイテムやレア育成素材などをゲットできます。
また、イベント期間での累計ログインに応じて、更なる豪華報酬をゲットすることも可能です。
■累計ログイン報酬
1日目：限定背飾り-新生の夏、拭鏡玄砂、大量の銀元宝、無為引巧ギフトパック
2日目：太古の巻物、拭鏡玄砂、大量の銀元宝、無為引巧ギフトパック
3日目：限定服装-新生冒険、拭鏡玄砂、大量の銀元宝、無為引巧ギフトパック
4日目：魂晶の結晶、拭鏡玄砂、大量の銀元宝、無為引巧ギフトパック
5日目：霊珠、拭鏡玄砂、大量の銀元宝、無為引巧ギフトパック
6日目：霊珠、拭鏡玄砂、大量の銀元宝、無為引巧ギフトパック
7日目：動作-ケーキたべ、拭鏡玄砂、大量の銀元宝、無為引巧ギフトパック
ポイント2――グルメ祭&リボーンの歓舞に参加してレア報酬をゲット！
祖龍の城の受付NPCの所でグルメを召し上がると「ステージ利用券」を獲得できます。「ステージ利用券」を使用して「リボーンの歓舞」に参加すると、参加回数に応じてレア報酬を獲得できます。
