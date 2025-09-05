GIGABYTE、eスポーツチームQT DIG∞と共同でTOKYO GAME SHOW 2025に初出展
2025年9月5日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、eスポーツチームQT DIG∞と共同で、2025年9月25～28日に千葉・幕張メッセで開催される「TOKYO GAME SHOW 2025」に初出展いたします。GIGABYTEブースは、ホール7の07-N09です。
会場では、GIGABYTE 2025年ノートPC全製品に加え、未発売のAORUS PRIME Gaming PCやTGSでリリース予定のGIGABYTE PC、PCバーツ、ゲーミングモニターなどを展示予定です。また、会期中は人気ストリーマーLiaqN（りあん）氏や、FORTNITE部門選手、VALORANT部門選手が登場し、来場者参加型のチャレンジ企画も実施いたします。
GIGABYTEでは、記念すべき初出展にあたり、
・特設ページを介して、9月5日～10月16日の期間中、GIGABYTE製品をセール価格で提供
・SNS事前企画で、TGS一般入場券10枚を抽選でプレゼント
・GIGABYTEブースに設置されるQR CODEをスキャンしてクイズに全問正解した方は、オリジナルグッズが必ずもらえるガチャができる
などの企画を実施いたします。詳細につきましては、特設サイトをご覧ください。
TOKYO GAME SHOW 2025の概要は以下のとおりです。
会 期：ビジネスデイ 9月25・26日 10:00～17:00
一般公開日 9月27・28日 9:30～17:00（最終日は16:30まで）
会 場：幕張メッセ
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目2-1
ブース：Hall 7 07-N09
【TOKYO GAME SHOW 2025特設サイト】
https://www.aorus.com/ja-jp/explore/events/2025tgs
【TOKYO GAME SHOW 2025情報】
https://tgs.cesa.or.jp/jp
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEノートパソコン
E-mail：giga-nsc@3acorp.co.jp
URL：https://www.gigabyte.com/jp/Laptop
LINE ID：@mhx5944o
電話番号：0570-001-081
対応時間：10：00～18：00（土日祝除く）
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328970&id=bodyimage1
