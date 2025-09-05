世界の自動ナンバープレート認識（ANPR）システム市場：2031年までに63億米ドルへ成長する高度交通管理・セキュリティ技術の進化
世界の自動ナンバープレート認識（ANPR）システム市場は、2022年の31億米ドルから2031年には63億米ドルに達すると予測され、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.2％で拡大すると見込まれています。ANPR技術は、光学文字認識を基盤とし、車両のナンバープレートを読み取り、その位置情報を生成する先進的なソリューションとして交通監視やセキュリティ分野で急速に需要を拡大しています。
技術的基盤と主要機能
ANPRシステムは、光学文字認識（OCR）と高性能カメラ技術を組み合わせることで機能します。閉回路テレビ（CCTV）、道路規制カメラ、移動体監視カメラなどが活用され、車両のナンバープレートを正確かつ迅速に読み取ります。これにより、交通流の監視、違反車両の特定、電子通行料収集など多様な応用が可能となり、法執行機関や交通インフラ事業者にとって不可欠な技術となっています。
法執行分野における応用拡大
ANPRの最大の用途の一つは法執行機関による活用です。車両登録状況や運転免許の有効性確認、盗難車両の追跡、不正利用車両の特定などに用いられ、治安維持や犯罪防止に大きな役割を果たしています。各国政府がスマートシティ化を推進する中で、公共安全と交通管理を両立させるための中核技術としての導入が加速しています。
交通インフラと料金収集の変革
高速道路管理機関や都市交通当局では、ANPRを用いた交通量データの収集や電子料金徴収（ETC）の効率化が進められています。非接触型で車両を停車させることなく課金が可能となるため、交通渋滞の緩和や運用コスト削減に直結します。こうした効率性と利便性の向上は、公共交通システムの進化と利用者体験の改善につながっています。
市場を支える成長要因
本市場の拡大を支える要因として以下が挙げられます。
● 都市化と交通量増加：大都市圏における交通渋滞や違反取締の需要が高まっている。
● スマートシティ推進：政府主導のデジタルインフラ整備がANPR導入を後押し。
● セキュリティ需要の拡大：テロ対策や犯罪防止の観点から公共安全用途が急成長。
● 技術革新：AIやディープラーニングを組み合わせた高精度認識技術の進化。
主要な企業:
● Kapsch TrafficCom
● Siemens
● Conduent Inc.
● Hikvision
● Q-Free ASA
● Genetec Inc
● Axis communication
● Nedap
● ARH Incorporation
● Bosch security systems
● Digital Recognition Systems Ltd
● ELSAG North America LLC
セグメンテーションの概要:
タイプ別
● 固定式ANPRシステム
● 移動式ANPRシステム
● ポータブルANPRシステム
部品タイプ別
● ANPRカメラ
● ANPRソフトウェア
● フレームグラバー
● トリガー
エンドユーザー別
● 政府
● 機関
● 商業
アプリケーション別
● 交通管理
● 法執行
● 電子料金徴収
● 駐車場管理
● アクセス管理
地域別市場動向
● 北米：既存の高度道路交通システムに統合され、警察機関や州当局が広く利用。
