テーマは「撮ることのその先へ This is My Project.」。雑誌 GENIC 2025年10月号は9月5日発売
ミツバチワークス株式会社（東京都目黒区中目黒、代表取締役：光山一樹）は、雑誌「GENIC｜撮ることのその先へ This is My Project. vol.76 2025年10月号」を9月5日（金）に発売いたします。
Cover Photo：林響太朗
世界の小さな輝きのようなものを集めたという、個人初のオリジナルプロジェクト「ほがらかに。」より。ほがらかに、あざやかに、かさなる気持ちを表現した作品。
9月5日発売のGENIC10月号のテーマは「撮ることのその先へ This is My Project.」
あなたは「何」を撮っていますか？ 自分の表現を説明できますか？
タイトルをつけることができますか？
オリジナルのプロジェクトを持つことは、自分の写真を「言語化」すること。
１つの企画によってまとめられた作品群からは、“作家の声”が聞こえてきます。
あなたも、写真プロジェクトを始めませんか。
一歩進む。撮ることのその先へ。
【Cover Story】
「ほがらかに。Melodious.」林響太朗
世界各国の“まだ見ぬ景色と、見たことのある景色”に出逢いに、夫婦で旅に出た林響太朗。撮った写真を見返すうちに、ほんわかしたものを感じ、それが自身の名前に入る「朗らか」という言葉へとつながり、初のオリジナルプロジェクト「ほがらかに。」は完成した。「自分の名前の大切さに気づき、自分自身にもちゃんと向き合えた良い時間だったから、今後も続けていきたい」。今夏の展示や写真集で心を打たれた方、必見の8ページにわたるスペシャルインタビューです。
【Focus】
「写真（プロジェクト）は自身の映し鏡」瀧本幹也 ～吉沢亮写真集／写真展『FOSS』より
自身のプロジェクトも、オファーがあって取り組むプロジェクトも「常に自問自答をしながらやっている」という瀧本幹也。「作品にステートメントを付けることは大切。そもそも、一言添えることができる写真が“いい作品”であり、答えがなければ、それは“なんとなく”でしかないから」。自らが提案したアイスランドで、俳優を超えた人類としての吉沢亮を捉えたい、と撮り進めた、吉沢亮写真集／写真展「FOSS」を中心に、プロジェクト論を伺いました。
「柿本ケンサク的プロジェクトの思考---視点の再定義」柿本ケンサク
「誰にも頼まれていないのに、シャッターを切り続ける。無駄に思える行為が一番美しく、一番難しい」。「写真は、『沈黙と会話するためのチケット』。誰かの涙、誰かの希望、誰かの孤独が写真の力で、言葉にならないまま浮かび上がる」。など、強く響き渡る言葉が満載の6ページ。オリジナルプロジェクト「Translator」「Trimming」「Time of Light」の写真作品とともに、お楽しみください。
「小見山 峻のステートメント」小見山峻
展示活動に積極的に取り組む写真家、小見山峻。「写真は、ステートメントでしっかり自分の動機を表明しないと、ただスマホのカメラロールを見せているのと大差なくなってしまう可能性がある」。だからこそ、ステートメントでの言葉選びはとても重要だそう。「call, overhaul, and roll」「9876543210(Nine to Zero)」「City Dive Shinjuku」3つのプロジェクトと、表現することへの想いをお届けします。
【Special】
「名作写真集が生まれた日『未来ちゃん』」川島小鳥
一年にわたり、佐渡の少女を島の四季とともに撮影して制作された、不朽の名作写真集「未来ちゃん」。誕生のきっかけは？名前の理由は？撮影時のルールは？見る人に感じてもらいたい想いとは？ 「写真はドキュメンタリーではなく作品」と話す川島小鳥にとって、オリジナルプロジェクトとはどんなものであるのかを紐解く6ぺージ。2024年に発表した、未来ちゃんのヨーロッパ旅をまとめた「vocalise」の作品も掲載しています。
【Project List】
今号に登場する25名の表現者と、プロジェクトを紹介します。
001 「ほがらかに。Melodious.」林響太朗（映像監督／写真家）
002 「FOSS」瀧本幹也（写真家／撮影監督）
003 「Translator」「Trimming」「Time of Light」柿本ケンサク（演出家／映像作家／写真家）
004 「脱いでみた。」花盛友里（フォトグラファー／IKKAディレクター）
005 「私は絵が描けない ｜ I can't draw a painting」北岡稔章（フォトグラファー／シネマトグラファー）
006 「call, overhaul, and roll」「9876543210（Nine to Zero）」「City Dive Shinjuku」小見山峻（写真家）
007 「Duality」田中雅也（フォトグラファー）
008 「cube」本間理恵子（写真家）
009 「アフターオール」蓮井元彦（写真家）
010 「Look/Mother」川原崎宣喜（フォトグラファー／写真家）
011 「リル・ツアー」増田彩来（写真家／映像作家）
012 「EXIT」金玖美（フォトグラファー）
013 「未来ちゃん」「vocalise」川島小鳥（写真家）
014 「ONSEN」山谷佑介（写真家）
015 「#balconyshootingtour」「ハントDEデート」「3人のたばこ」／山本佳代子（フォトグラファー）
016 「東京路地裏散歩」酒井貴弘（フォトグラファー）
017 「たまねぎは涙をながさず切れるのだ。」竹中祥平（フォトグラファー）
018 「キチムは夜に飛ぶ」橋本とし子（写真家）
019 「moving days」平野愛（フォトグラファー）
020 「雨の中」山本勇夢（写真家）
021 「堕落部屋」川本史織（写真家／フォトグラファー）
022 「indigo blue」林将平（フォトグラファー）
023 「meet KAYA SOUYA」安藤マミコ（フォトグラファー）
024 「NEON TOUR」中村治（写真家）
025 「乙女グラフィー」山本春花（フォトグラファー）
【GENIC Featuring】
InstagramやXなどで「GENIC Featuring」としてピックアップした中から、3ヶ月に一度、編集部がもっとも注目したクリエイターと、その作品を紹介するコーナーです。ぜひ、各SNSのタグを付けて投稿してください。
Instagram：#GENIC_mag ＆ @GENIC_mag
X： #GENIC_web
出演：
ぅぃゅぅぁ（写真家）
saaco／矢野さおり（フォトグラファー）
【連載】
-女優・橋本愛「日日是好日」
現実のなかに溢れる愛おしい瞬間を封じ込めた写真と、そのとき感じた想いを言葉にのせて。かけがえのない日々を写真と言葉で表現する、橋本愛の連載第23回。
-小関裕太の自分探しの旅「スキ」
前回に続き、「BOOM BOOM BOOM ch.」が渋谷で行ったイベント「MAKE A BOOM #10」にて、自らカメラを構え撮影した写真を掲載。後編に登場するのは、moon drop、SHE’Sの2組。小関裕太自身による構成、デザインもお楽しみください。連載第22回。
-古屋呂敏のMY FOCAL LENGTH
俳優、カメラマンとして活躍する古屋呂敏が、人との距離感、生きるスタンスなど、さまざまな「焦点距離」をテーマに「Nikon Zf」で撮りおろす連載第8回。モデルは、有坂心花と星名ハルハ。
-Surreal Dance
衣装デザイナー／スタイリストの高橋毅が、自身で掲げるテーマに合わせて衣装をデザイン＆スタイリング。毎回テーマによってクリエイションのチームを組みながら日常とは少し離れたSURREALで曖昧な世界を表現する、ファッションフォトグラフィー連載。Vol.2のテーマは『世界の果てからこんにちは』。パフォーマーはアオイヤマダです。
Costum Design & Styling：高橋毅（衣装デザイナー／スタイリスト）
Photographer：Tristan Hollingsworth（フォトグラファー）
Performer：アオイヤマダ（ダンサー／俳優）
Hair：KOJI ICHIKAWA（Sept)
Make：EBARA（W）
Costume Production：YUSUKE TSUBAKI
-KYON.Jが出会った“奇跡の一瞬”「Exploring the World」
世界を照らす美しい光を追いかけ続けるトラベルフォトグラファーKYON.Jが出会った、光溢れる大自然の姿。第25回「白夜のささやきに揺らめく光」をお届けします。
【and more】
Creators Meet Nikon「いつだって、ファインダーをのぞいた瞬間から好きな世界」
出演：
Yuri（写真家／フォトグラファー）
鎌田風花（フォトグラファー）
Canon EOS R8 × 男性ポートレート
出演：
山根悠太郎（写真家）
OM SYSTEM OM-3の魅力が満載！「コムロミホが撮る風景写真」
出演：
コムロミホ（フォトグラファー）
カメラカタログ：作品づくりに最適なカメラ選び
■GENIC｜ジェニックについて
● Print Edition
GENIC 2025年10月号 vol.76 2025年9月5日（金）発売
季刊 12月・3月・6月・9月
価格 1,870円（税込）
流通 全国書店、GENIC SHOP、Amazon、家電量販店など
担当：羽矢（ハヤ）、大島（オオシマ）、吉田（ヨシダ）
