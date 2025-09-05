宮崎県都城市に6店舗目となる『家族葬のファミーユ鷹尾ホール』が9月13日（土）にオープン～「1日1組」セレモニーで家族水入らずの家族葬を提供～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2025年9月13日（土）に「家族葬のファミーユ 鷹尾ホール（所在地：宮崎県都城市久保原町）」をオープンします。
（外観イメージ）家族葬のファミーユホールは「1日1組」で他を気にせずゆっくりと過ごせる設計
このたび、都城市内で6店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 鷹尾ホール」がオープンします。
場所は都城市街地の西部で、地域のライフラインを支える主要道路である県道31号線（通称「霧島バードライン」）の沿道です。
見晴らしのいい交差点から、グレーのサイディングと明るい軒のコントラストのホール外観が目を引くデザインです。ホール内も、エントランスから続くグレイッシュカラーで統一し、やすらぎと落ち着きを感じられる空間デザインとしました。
「1日1組」のプライベートな空間で、大切な方とのお別れの時間を家族水入らずで過ごしていただけます。
家族葬のファミーユは、2024年3月に都城市に初出店を果たし、高まる家族葬ニーズに応えて計6か所の店舗網となりました。新ホールは日豊本線を挟んだ西側への出店となり、都城市の皆さまへ新たな利便性を提供します。
（地図）都城市内のファミーユホールは累計6店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 鷹尾ホール」概要
所在地：宮崎県都城市久保原町9街区13号
建物構造：木造
敷地面積：1614.07平米
建築面積：221.56平米
駐車場：33台
施設内容：式場30席、会食室16席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ JR九州日豊本線「西都城駅」からタクシーで約6分／「都城駅」から同約15分
＜ 車 ＞ 宮崎自動車道「都城I.C.」から約20分
都城志布志道路「平塚I.C.」から約5分
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/miyazaki/miyakonojoshi/post-1701.html
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
