「1日1組」で使えるプライベートな家族葬ホール『ファミーユ太田大泉ホール』が9月13日（土）にオープン～公営火葬場「大泉町外二町斎場」へ車で3分の立地～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2025年9月13日（土）に「家族葬のファミーユ 太田大泉ホール（所在地：群馬県邑楽郡大泉町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328888&id=bodyimage1】
（外観イメージ）家族葬のファミーユホールは「1日1組」で他を気にせずゆっくりと過ごせる設計
9月13日（土）にオープンする新ホール「家族葬のファミーユ 太田大泉ホール」は、北関東有数の工業都市である群馬県太田市に隣接する大泉町に位置します。
公営火葬場の大泉町外二町斎場（令和8年度に新たに「とね聖苑」が稼働予定）へ車で約3分程度と極近距離のため、利便性を考えご安置室を2室設けました。
太田市内中心部にお住いの方にもご利用しやすいホールです。
ホール外観は、閑静な住宅街の雰囲気に溶け込むようナチュラルなベージュ系カラーを多く取り入れました。緑地帯や植栽を配し、優しい印象でご家族をお迎えします。
エントランスには大きめの軒やポーチを設置し、雨天時にも配慮しました。ポストコロナ時代に入り、家族葬だけど親戚や友人などご参列者を増やしたい、というご相談にも柔軟に対応できるファミーユホールです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328888&id=bodyimage2】
（地図）公営火葬場まで車で約3分と利便性の高いホール立地
■「家族葬のファミーユ 太田大泉ホール」概要
所在地：群馬県邑楽郡大泉町城之内２丁目5-8
建物構造：木造
敷地面積：1718.15平米
建築面積：279.90平米
駐車場：30台
施設内容：式場24席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室2室
アクセス：＜電車＞ 東武小泉線「小泉町駅」から徒歩約3分
東武桐生線「太田駅」から車で約15分
＜車＞北関東自動車道「太田桐生I.C.」から約18分
URL： https://www.famille-kazokusou.com/search_area/gunma/ouragunohizumimachi/post-1703.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328888&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場：9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
