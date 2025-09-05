飲食店の人手不足改善に向けた具体策と防犯カメラ活用法を解説する特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役:兼松拓也、本社:愛知県名古屋市）は、2025年9月5日、飲食店の人手不足に悩む経営者や店長の方に向けて、課題解決の具体策と防犯カメラの活用法を解説した特設ページを公開しました。
https://www.trinity4e.com/contents/shop/column-06.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20250905
■深刻化する飲食店の人手不足
人手不足は多くの業界に共通する課題ですが、飲食業界では特に深刻です。
帝国データバンクが2025年7月に発表した「人手不足に対する企業の動向調査」によると、飲食業で人手不足を感じている企業は正社員で55.9％、非正社員では61.8％にのぼり、半数以上が不足を実感しています。
長時間労働や賃金水準の低さ、離職率の高さ、定着率の低さなど、構造的な課題が背景にあり、人材確保の難しさが浮き彫りとなっています。
■人手不足が招く経営への影響
人手不足が長期化すると、飲食店の経営にはさまざまなリスクが生じます。
・接客品質の低下によるクレームの増加
・従業員の疲弊による離職の加速
・営業時間の短縮や売上減少
・店舗経営そのものへの打撃
この状態が続けば、店の経営が立ち行かなくなる可能性があります。
■人手不足の強い味方「防犯カメラ」
防犯カメラは「防犯対策のためのツール」という印象が強いですが、実際には人手不足を補い、業務改善を支える有効な手段でもあります。
人手が限られる中でカメラを導入することで、従業員の負担を減らしながら店舗運営を効率化できます。
具体的には、次のような効果が期待できます。
・盗難や不正の抑止：カメラの存在が抑止力となり、スタッフの監視負担を軽減
・カスハラ対策とスタッフの安全確保：映像が証拠となり、理不尽なクレームからスタッフを守る
・業務改善と作業効率の向上：店内状況を可視化し、シフト調整やオペレーション改善に活用
・マーケティング活用：来店客の行動分析に基づき、商品配置やサービス改善につなげられる
このように、防犯カメラは飲食店の人手不足解消、スタッフの安全確保、業務効率化、売上改善まで幅広く支える存在です。
■人手不足解消に向けたトリニティーの提案
トリニティーでは、防犯カメラを単なる監視機器としてではなく、飲食店の課題解決につながるツールとして提案しています。
たとえば、会計時のやり取りを映像と音声でしっかり残せるレジ専用カメラ「レジカメ」は、不正やトラブル防止に効果的です。
また、店内の雰囲気を損なわないデザインのカメラや、内装に合わせられるカラーカバーもご用意し、店舗の環境やお悩みに応じた最適な提案を行っています。
■飲食店の人手不足解消に「初期費用0円の防犯カメラレンタル」
トリニティーでは、初期費用0円で本格的な監視カメラを導入できるレンタルサービスをご用意しています。
カメラ本体やレコーダーなどの機器一式に加え、設置工事や保守まで含まれているため、導入コストがネックとなる場合でも安心して導入いただけます。
人手不足に悩む飲食店では、どうしても「スタッフの目が行き届かない時間帯」や「レジ対応に追われてしまう瞬間」が生まれます。
カメラを導入すれば、その負担を補い、トラブルの早期発見や接客品質の維持につなげることができます。
https://www.trinity4e.com/contents/shop/column-06.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20250905
