サンリオの大人気キャラクターとコアラのマーチが夢のコラボ！！クロミ20周年を記念して、「クロミ×コアラのマーチ」発売！9月8日(月)正午より期間限定、数量限定で販売
株式会社ロッテ
＜商品特長＞
- クロミのアートが入った特別デザインのパッケージは全10種類（販売単位は10個1セット）
- ここでしか手に入らないオリジナルクリアファイル付き
- 1箱に「コアラのマーチ ミニパック」を2袋封入
- マーチくんとクロミがそれぞれに扮したオリジナル描き起こしデザインもパッケージに掲載
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2511_1_ab2a4d825ac7d3c40a658d29b1bf4b93.jpg?v=202509051057 ]
オリジナルBOX（表）
オリジナルBOX（裏）
※画像のデザインはモデル写真・人名による製作例です
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2511_2_4993871113f6cfeeda7272ae1ee99089.jpg?v=202509051057 ]
株式会社ロッテは9月8日(月)正午に、ロッテオンラインショップ限定で「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、「クロミ×コアラのマーチ」を販売します。株式会社サンリオのキャラクター「クロミ」が、大人気チョコ菓子のコアラのマーチに大変身したデザインの商品で、ここだけでしか手に入らないオリジナルクリアファイルの特典付きです。ロッテオンラインショップにて、期間限定・数量限定販売となります。ぜひご注目ください！
「クロミ×コアラのマーチ」商品概要
＜商品特長＞
- クロミのアートが入った特別デザインのパッケージは全10種類（販売単位は10個1セット）
- ここでしか手に入らないオリジナルクリアファイル付き
- 1箱に「コアラのマーチ ミニパック」を2袋封入
- マーチくんとクロミがそれぞれに扮したオリジナル描き起こしデザインもパッケージに掲載
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2511_1_ab2a4d825ac7d3c40a658d29b1bf4b93.jpg?v=202509051057 ]
※販売期間（受注期間）：2025年9月8日(月)正午～9月21日(日)23時59分
※数量限定販売のため、予定数量に達した場合は早期受注終了の場合がございます
「クロミ×コアラのマーチ」 パッケージデザイン（全10種）
オリジナルBOX（表）
オリジナルBOX（裏）
「クロミ×コアラのマーチ」特典クリアファイルデザイン（全1種）
オリジナル描き起こしデザイン
※こちらの絵柄は商品パッケージ上に登場します
「クロミ×コアラのマーチ」 おすすめポイント
★クロミ デザインのオリジナルコアラのマーチフレームも登場★
クロミと一緒に
自分で写真やメッセージなどを入れられる世界に1つだけの
オリジナルコアラのマーチを作っちゃおう！
※画像のデザインはモデル写真・人名による製作例です
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2511_2_4993871113f6cfeeda7272ae1ee99089.jpg?v=202509051057 ]
※デザインは全2種類
※同デザインが10個で1セットとなります。
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 (C)L/KMP
株式会社ロッテ
https://www.lotte.co.jp/