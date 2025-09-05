キャラクターを通じてミュージアムとファンをつなぐ『ミュージアム キャラクター アワード 2025』結果発表！

『ミュージアム キャラクター アワード』は、全国の博物館・美術館・科学館・動物園・水族館などからエントリーされたミュージアムのキャラクターを『アイエム』で紹介。ネット上で人気投票を行い、その年のミュージアムキャラクターの人気日本一を決定するものです。館の特長を反映した個性的なキャラクターを通して、ミュージアムそのものへの興味を促し、より多くの方がミュージアムに足を運ぶきっかけづくりを目指しています。2010年に始まり、今年で16回目を迎えた本大会には、昨年より6館多い68館が参加。2013年からエントリーしている『金沢ゆーかりん』は、長らく2ケタ順位が続いていましたが、2023年に8位、2024年に4位と着実に順位を上げ、ついに栄冠を手にしました。 ピンク色の「コアラの妖精」として親しまれる『金沢ゆーかりん』の優勝により、動物モチーフのキャラクターが3年連続で制覇。また、16回目にして初めて動物園のキャラクターが頂点に立ちました。今後も丹青社は『アイエム』の運営を通じて、ミュージアムとファンの結びつきを深めることで、彩りあふれる社会の実現に向けて、文化施設の価値向上に貢献してまいります。■アイエム［インターネットミュージアム］とは「Life with Museum（ミュージアムのある暮らし）」をコンセプトに、日本全国のミュージアム約8,000館を紹介する日本最大級のミュージアム情報サイトです。ミュージアムの施設情報や企画展・イベントなどの情報のほか、独自の取材レポート、学芸員の募集情報、展覧会のチケットプレゼントなど多彩なコンテンツで、広く全国のミュージアムファンにご利用いただいています。※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。