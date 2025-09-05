こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
キャラクターを通じてミュージアムとファンをつなぐ『ミュージアム キャラクター アワード 2025』結果発表！
～グランプリは横浜市立金沢動物園（神奈川県）の『金沢ゆーかりん』が受賞～
商業施設・文化施設などの空間づくりを行う株式会社丹青社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林 統、以下「丹青社」）が運営するミュージアム情報サイト『アイエム［インターネットミュージアム］』（以下「アイエム」）は、ミュージアムのキャラクター人気日本一を決める『ミュージアム キャラクター アワード 2025』の投票を9月4日12:00に締め切り、最終結果を発表しました。
総得票数137,516票のうち、24,083票を獲得し2025年のグランプリに輝いたのは、「横浜市立金沢動物園」（神奈川県）の『金沢ゆーかりん』でした。2位は「熊本博物館」（熊本県）の『しゃちべえ』、3位は「つくばエキスポセンター」（茨城県）の『コスモ星丸』が選ばれました。
『アイエム』では後日、「グランプリ特集 横浜市立金沢動物園をたずねて」の掲載を予定しています。
『ミュージアム キャラクター アワード』は、全国の博物館・美術館・科学館・動物園・水族館などからエントリーされたミュージアムのキャラクターを『アイエム』で紹介。ネット上で人気投票を行い、その年のミュージアムキャラクターの人気日本一を決定するものです。館の特長を反映した個性的なキャラクターを通して、ミュージアムそのものへの興味を促し、より多くの方がミュージアムに足を運ぶきっかけづくりを目指しています。
2010年に始まり、今年で16回目を迎えた本大会には、昨年より6館多い68館が参加。2013年からエントリーしている『金沢ゆーかりん』は、長らく2ケタ順位が続いていましたが、2023年に8位、2024年に4位と着実に順位を上げ、ついに栄冠を手にしました。 ピンク色の「コアラの妖精」として親しまれる『金沢ゆーかりん』の優勝により、動物モチーフのキャラクターが3年連続で制覇。また、16回目にして初めて動物園のキャラクターが頂点に立ちました。
今後も丹青社は『アイエム』の運営を通じて、ミュージアムとファンの結びつきを深めることで、彩りあふれる社会の実現に向けて、文化施設の価値向上に貢献してまいります。
■アイエム［インターネットミュージアム］とは
「Life with Museum（ミュージアムのある暮らし）」をコンセプトに、日本全国のミュージアム約8,000館を紹介する日本最大級のミュージアム情報サイトです。
ミュージアムの施設情報や企画展・イベントなどの情報のほか、独自の取材レポート、学芸員の募集情報、展覧会のチケットプレゼントなど多彩なコンテンツで、広く全国のミュージアムファンにご利用いただいています。
