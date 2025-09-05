＜エステサロン専売品＞炭酸フェイシャル美顔器-FOXY by CLIMAX（R）-販売開始のお知らせ｜炭酸フェイシャルは新たなステージへ。
業務用美容機器・サロン商材販売／支援サービスを手掛けるEWBeauty（エナジストワークス株式会社 本社：東京都港区 代表取締役：緑川 正昭）は、炭酸フェイシャル専用のスキンソリューション美顔器「FOXY by CLIMAX（R）」を令和7年9月5日よりエステサロン向けに卸販売を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328964&id=bodyimage1】
■炭酸フェイシャル美顔器「FOXY by CLIMAX（R）」について
炭酸フェイシャル美顔器FOXY by CLIMAX（R）は、炭酸ガスと美容成分の導入を最新テクノロジーによって効果的なトリートメントを可能にするスキンソリューションデバイスです。
ヘッドから繰り出す高周波振動は、専用炭酸美容ジェル（※1）に反応すると理想的なマイクロバブルを生成し、より肌への浸透効果（※2）を高めます。
同時に、LEDライトニングモードとレボリューション（自転）モードを搭載したことで、「光線美容」＋「ピーリング」＋「ディープクレンジング」のトリニティ効果を生み出し、これまでにない炭酸美容トリートメントを実現します。
※1 専用炭酸美容ジェル：CX SPARCLING GEL（別売）
※2 角質層まで
■メイン機能（モード）
FOXY by CLIMAX（R）は、３つのメイン機能（3in1 FUNCTION）を兼ね備えた炭酸美容のための専用フェイシャルデバイスです。炭酸の持つ美容効果に着目し、より洗練されたスパークリングなトリートメントを可能にする「炭酸マイクロバブルモード」を基点に、「LEDライトニングモード」＋「ヘッドレボリューションモード」を装備しています。
＜炭酸マイクロバブルモード＞
炭酸美容液の自律発泡に高周波振動を加えることで、理想的なマイクロバブルを生成し、炭酸ガス（CO2）の浸透力を一層高めます。（5段階パワーレベル調整）
＜LEDライトニングモード＞
異なる7つの波長を送り出すLED光線が、炭酸バブルとともに肌への同時照射を可能にし、美肌づくりを一層加速させます。（7色イルミネーション切換え調整）
＜ヘッドレボリューションモード＞
360°自動回転するヘッドレボリューションは、専用シリコンチップを付替えるだけでマッサージやクレンジングが自在に操れます。（5段階スピードレベル調整）
■炭酸効果を自在に操る特殊シリコンヘッド
FOXY by CLIMAX（R）は、ヘッド部のチップアダプターをワンタッチで交換できる仕様になっています。肌に負荷を与えることなく特殊形状加工がほどこされたシリコン製ヘッドは全4タイプを標準装備しています。
炭酸トリートメントに最適化された凹凸加工やブラッシング（洗浄用）、マッサージタイプなど、目的や用途に応じた施術シーンを自在に操ることが可能です。
■製品仕様／スペック
製品名：炭酸フェイシャル美顔器／ポータブル
製品型番：CXF-PD01
定格電圧/電流 DC5V/1A 50-60Hz
内蔵電池：リチウムイオン電池
充電時間：約2時間 ※使用状況により異なります。
使用時間：約1.5時間 ※使用状況により異なります。
充電方式：USBコード（Type-C）
モード機能；3種類（高周波振動・LED・自動回転）
本体サイズ：195mm×45mm×35mm
本体重量：145g（正味）
セット内容：本体、USBケーブル（type-C）、シリコンヘッド×4、ヘッドアダプタ×4、保証書、取扱説明書
標準販売価格：99,000円（税込）
