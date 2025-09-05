LINE Games、ハック&スラッシュ『アンディセンバー』 新規シーズン「深淵の門」をアップデート！
- 高難易度の新規コンテンツ「深淵の門」を公開…ボス退治時専用ドロップアイテム「深淵石」の獲得が可能
- 新規スキルルーン2種とリンクルーンの追加を通じて新たな戦略プレイが可能
- 全ユーザーに「シーズンプロモーションボックス」のプレゼントなど豊富なシーズン特典を提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage1】
[2025-0905] LINE Games Corporation （LINE Games、本社：韓国ソウル、共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン）は、Needs Gamesが開発し自社でサービスするマルチプラットフォームハック＆スラッシュアクションRPG『UNDECEMBER（以下、アンディセンバー）』で9月4日（木）に新規シーズン「深淵の門」のアップデートを行いました。
今回のシーズンは、高い難易度の新規コンテンツの追加を通じてユーザーの挑戦欲求を満たし、今までには無かった豊富なシーズン特典を提供することに焦点を合わせました。まずは、従来の「カオスダンジョン」より難易度が高い新規コンテンツ「深淵の門」をオープンしました。
「深淵の門」は、プレイ中にキャラクターが死亡し、復活や再入場が不可能な挑戦的コンテンツです。ボスをクリアしないと報酬は貰えず、ボス退治時にこのコンテンツを通じてのみ獲得が可能な専用アイテムである「深淵石」を始め、新たに追加された装備スロットの強化などの報酬が提供されます。
「深淵石」は、3種（黎明、破滅、 歪曲）で構成されています。「黎明の深淵石」は、特定タイプの装備能力値を増幅させることができ、「破滅の深淵石」は、特定遺物装備の能力値を増幅できます。「歪曲の深淵石」では従来のスキルのメカニズムを変化させることが可能です。
また、新規スキルルーン2種（「怒りの強打」、「毒霧」）とリンクルーン（「連鎖苦痛」）を追加し、新たな戦略でプレイを楽しめます。
新規シーズンの導入に併せ、豊富なユーザー特典イベントも開催します。まず、シーズンモードでより速く成長を体感できるよう「シーズンプロモーションボックス」をユーザー全員にプレゼントします。これを通じて様々な成長サポートの特典がもらえ、「新規超越遺物」を確実に獲得できます。
その他にも新規及び復帰ユーザーに全部で100枚の「装備召喚券」と「コスチューム召喚券」を提供し、シーズン挑戦課題をクリアすると、新規ペット「ビオレイン」と 付着物「忘却の深淵」を無料で得られます。
『アンディセンバー』の新規シーズン「深淵の門」のアップデートに関する情報やイベントなどの詳細は、『アンディセンバー』公式ページ、 Steamページ、公式Youtubeチャンネルで確認できます。
■『アンディセンバー』新規シーズン「深淵の門」のプレビュー動画はこちら↓
URL：https://youtu.be/gRPi2SdfcEs
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage4】
【ゲーム概要】
タイトル：UNDECEMBER （アンディセンバー）
ジャンル：マルチプラットフォームハックアンドスラッシュアクションRPG
- 新規スキルルーン2種とリンクルーンの追加を通じて新たな戦略プレイが可能
- 全ユーザーに「シーズンプロモーションボックス」のプレゼントなど豊富なシーズン特典を提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage1】
[2025-0905] LINE Games Corporation （LINE Games、本社：韓国ソウル、共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン）は、Needs Gamesが開発し自社でサービスするマルチプラットフォームハック＆スラッシュアクションRPG『UNDECEMBER（以下、アンディセンバー）』で9月4日（木）に新規シーズン「深淵の門」のアップデートを行いました。
今回のシーズンは、高い難易度の新規コンテンツの追加を通じてユーザーの挑戦欲求を満たし、今までには無かった豊富なシーズン特典を提供することに焦点を合わせました。まずは、従来の「カオスダンジョン」より難易度が高い新規コンテンツ「深淵の門」をオープンしました。
「深淵の門」は、プレイ中にキャラクターが死亡し、復活や再入場が不可能な挑戦的コンテンツです。ボスをクリアしないと報酬は貰えず、ボス退治時にこのコンテンツを通じてのみ獲得が可能な専用アイテムである「深淵石」を始め、新たに追加された装備スロットの強化などの報酬が提供されます。
「深淵石」は、3種（黎明、破滅、 歪曲）で構成されています。「黎明の深淵石」は、特定タイプの装備能力値を増幅させることができ、「破滅の深淵石」は、特定遺物装備の能力値を増幅できます。「歪曲の深淵石」では従来のスキルのメカニズムを変化させることが可能です。
また、新規スキルルーン2種（「怒りの強打」、「毒霧」）とリンクルーン（「連鎖苦痛」）を追加し、新たな戦略でプレイを楽しめます。
新規シーズンの導入に併せ、豊富なユーザー特典イベントも開催します。まず、シーズンモードでより速く成長を体感できるよう「シーズンプロモーションボックス」をユーザー全員にプレゼントします。これを通じて様々な成長サポートの特典がもらえ、「新規超越遺物」を確実に獲得できます。
その他にも新規及び復帰ユーザーに全部で100枚の「装備召喚券」と「コスチューム召喚券」を提供し、シーズン挑戦課題をクリアすると、新規ペット「ビオレイン」と 付着物「忘却の深淵」を無料で得られます。
『アンディセンバー』の新規シーズン「深淵の門」のアップデートに関する情報やイベントなどの詳細は、『アンディセンバー』公式ページ、 Steamページ、公式Youtubeチャンネルで確認できます。
■『アンディセンバー』新規シーズン「深淵の門」のプレビュー動画はこちら↓
URL：https://youtu.be/gRPi2SdfcEs
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328784&id=bodyimage4】
【ゲーム概要】
タイトル：UNDECEMBER （アンディセンバー）
ジャンル：マルチプラットフォームハックアンドスラッシュアクションRPG