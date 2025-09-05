EXPO2025大阪・関西万博 体験型企画展示 「国立公園は、ここにある！」オープン！

“知らなかった” が “行ってみたい” に変わるネイチャーアミューズメント体験 2025年9月19日（金）～23日（火・祝）

会場：大阪・関西万博 ギャラリーWEST

環境省は、2025年大阪・関西万博（会期：2025/4/13～10/13、会場：大阪夢洲）において、9月19日（金）から23日（火・祝）の５日間、日本全国35の国立公園の魅力を発信する体験型展示「国立公園は、ここにある！」をギャラリーWESTにて開催します。日本の国立公園のブランドスローガン「その自然には、物語がある。」のもと、国立公園の雄大な自然や文化を体験的に伝え、国内外の来場者に「感動と学び」を提供します。参加予約は不要ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■オフィシャルサイト：https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/pick-up/expo2025/

４つのゾーンを回遊するスタンプラリー形式の体験展示

「見る」「知る」「推す」「撮る」4つのゾーンを回遊することで、日本の 国立公園へ行ってみたいという関心を高め、同時に自然環境保全の大切さを楽しみながら学びます。 各ゾーンを体験すると、国立公園を象徴する希少な動物のキャラクターがデジタルで出現し、二次元コードを表示。これを読み取ることでスタンプを獲得します。アプリのインストールは不要。スタンプを４つ集めると、日本の国立公園マップがデザインされたオリジナルバンダナを差し上げます。

※ 数に限りがございますのでご了承ください。

オリジナルバンダナ

国立公園のファンを育てる拠点へ

展示は、日本の自然の価値を発見・体感できる情報発信を行い、来場者が日本の国立公園を旅の目的地にするという新たな感動体験への入口となっています。デジタルとストーリー性、環境配慮を融合した新しい価値体験を通じて、国立公園を「知る」→「好きになる」→「行ってみたくなる」気持ちへと導きます。未来の旅行者と国立公園の関係を、深く、楽しく、永くつなぐ発信拠点です。

ブース外観イメージ

国立公園オフィシャルパートナーの皆様の出展

日頃より国立公園の魅力発信にご協力いただいている、国立公園オフィシャルパートナー企業等の方にも、同会場で日頃のネイチャーポジティブへの取組を発信いただきます。参画いただく企業等は以下のとおりです。（順不同）

〇川崎重工業株式会社

〇株式会社好日山荘

〇株式会社ゴールドウイン

〇首都高速道路株式会社

〇株式会社デラ

〇株式会社東京山側DMC

〇一般社団法人ナショナルパーク・レスポンシブルツーリズム推進協議会

〇株式会社日本国際放送

開催概要

EXPO2025大阪・関西万博

体験型企画展示「国立公園は、ここにある！」

日 時：2025年９月19日（金）～23日（火・祝）開場時間09：30～18:00

開催場所：大阪・関西万博 ギャラリーWEST 展示室②

主 催：環境省自然環境局国立公園課

オフィシャルサイト：https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/pick-up/expo2025/