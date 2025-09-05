地政学リスクの高まり、サプライチェーンの混乱、資本コスト経営の潮流といった経営課題に対し、より積極的かつ先進的に対応するため、日本企業においてデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進は一層の急務となっています。変化する経営環境への対応をテーマに、ウォルターズ・クルワーは「グローバル経営 LEADERS Summit 2025」を開催します。本イベントでは、先進的な日本企業がAI、データ、戦略的計画を活用し、全社的な成長を実現している事例や最新動向を紹介します。

本サミットは、inTouch25 Japan公式プログラムとして、2025年10月23日（木）13:00～17:00、ANAインターコンチネンタルホテル東京にて開催されます。終了後には、ネットワーキング・レセプションも実施されます。

対象者は、CFO、CIO、CDO、ならびに経営企画、財務、経理、DX、IT部門の責任者・役員の方々。本サミットでは、以下の経営層の重点課題をテーマに議論を行います：

CFO機能の強化

経営におけるAIの戦略的活用

全社的なデータ活用の推進

イベントでは、「新時代の舵取りとグループ・マネジメント～さらなる成長へ、ビジネス変革を支える次世代経営管理～」を掲げ、ウォルターズ・クルワーが提供するAI搭載型の企業業績管理（CPM）ソリューション 「CCH Tagetik Intelligent Platform」 を紹介します。同プラットフォームは、日本市場での導入実績を拡大するとともに、世界中のグローバル企業にも採用されており、データに基づく意思決定を支える信頼性と革新性で高く評価されています。

ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本法人 マネージングディレクター 箕輪 久美子は次のように述べています。

「CCH Tagetikは、日本の経理・財務リーダーの方々に、全社データの可視化・連携・分析の在り方を変革することで、成長推進と変化対応を可能にしてきた実績があります。本サミットは、経営層同士が交流し、CCH Tagetikのような先進テクノロジーが、持続的成長と企業変革を実現へと導く道筋をいかに描き出すのかを考察する、極めて意義深い機会となります。」

主な登壇者およびテーマ

竹中 平蔵 氏（慶應義塾大学 名誉教授）

世界経済動向から考える、不確実性に打ち克つマネジメントとリーダーシップについて解説。

河野 晃 氏（日本郵船株式会社 代表取締役・副社長執行役員 CFO 兼 経営企画本部長）

日本郵船グループの企業価値向上に向けたマネジメント変革を紹介。

浜中 啓恒 氏（株式会社リコー デジタル戦略部 プロセス・IT・データ統括 副統括長）

真のROIC経営実現に向けたリコーの取り組みについて解説。

箕輪 久美子（ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本法人 マネージングディレクター）

ビジネス変革とAIの戦略的活用が、次世代経営と持続的成長を牽引するための道筋を描く。

その他の見どころ

CCH Tagetikを導入し、業績管理のデジタル変革を実現した企業による実例紹介セッション

同様の経営課題に直面する企業同士のネットワーキング機会

CCH Tagetik Intelligent Platformの最新機能を実演するデモンストレーション

参加CFO・経営企画・ITリーダーによるリアルタイム投票とその可視化

企業経営者および役員の皆様には、ぜひこのハイインパクトなサミットにご登録いただき、実践的な知見の獲得、業界リーダーとの交流、そしてインテリジェント経営の未来を探る機会をご活用ください。詳細、お申込みページ：https://www.b-forum.net/gleader2025w/

ウォルターズ・クルワーについて

ウォルターズ・クルワー（EURONEXT: WKL）は、医療、税務・会計、ガバナンス、リスク管理とコンプライアンス、法務・規制、経営管理・ESGの各分野における専門情報、ソフトウェアソリューションとサービスのグローバルリーダーです。深い専門知識とテクノロジー・サービスを組み合わせた専門的ソリューションを提供することで、お客様が日々重要な意思決定を行えるように支援しています。

ウォルターズ・クルワーは、2024年に59億ユーロの年間売上高を計上しました。同グループは180カ国以上の顧客にサービスを提供し、40カ国以上で事業を展開、全世界で約2万1600人を雇用しています。本社はオランダのアルフェン・アン・デン・レインにあります。

詳細はWebサイトやSNSから入手ください。

CCH Tagetik詳細：https://www.wolterskluwer.com/ja-jp/solutions/cch-tagetik

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/tagetik-japan/