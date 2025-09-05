インフォボックス「マーケティング・セールスWorld 2025」に出展
営業データプラットフォームを提供する株式会社インフォボックス(本社：東京都千代田区、代表取締役：平沼海統)は、2025年9月8日（月）～9月10日（水）にわたり東京ビッグサイトにて開催される「マーケティング・セールスWorld 2025」に出展いたします。
「マーケティング・セールスWorld 2025」は、マーケティング・営業などフロント部門向けのサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です。本展では、業務の効率化・生産性向上をしたい企業のマーケティング・営業推進・営業・広告・販促・CS・CX・EC担当などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。
■「マーケティング・セールスWorld 2025」公式サイト
https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
■infobox出展ブースのご案内
・小間番号：S03-32
・6コマ
当日は、弊社営業担当による「infobox」のデモンストレーションや、ノベルティおよびカタログの配布を実施します。
■参加お申し込み
下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。
「マーケティング・セールスWorld 2025」公式サイト https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
■展示会概要
・イベント名 ：マーケティング・セールスWorld 2025
・開催日時 ：2025/9/8(月)～9/10(水) 各日10:00-17:00
・会場 ：東京ビッグサイト(南１～４ホール)
・URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
・事前来場者登録：来場事前登録有（無料）
・主催 ：マーケティング・セールス World 実行委員会
■株式会社インフォボックスについて
インフォボックスは2018年7月に創業し、2024年2月より、市場リサーチ・企業リスト作成・決裁者アプローチを一気通貫で実現する営業データプラットフォーム「infobox」の提供を開始しました。リリース以降、ユーザー企業は順調に拡大し、提供開始から12ヶ月で導入企業数は100社を突破。さらに、2025年1月にはX&KSKをリード投資家として16.5億円のシリーズA資金調達を実施し、累計調達額は2025年4月時点で25億円に達しています。
■会社概要
会社名 株式会社インフォボックス
代表者 代表取締役CEO 平沼海統
創業日 2018年7月13日
資本金 19億1,393万6,420円 (資本準備金含む)
所在地 東京都千代田区内神田1-9-12 NTビル1F
事業内容 infoboxの開発・運営・販売
URL https://info-box.jp/