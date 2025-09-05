【年収825万円】インフラエンジニア案件 2025年最新｜フリーランス副業調査

CAMELORS株式会社

フリーランス・複業・副業の求人マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/)』を運営する、CAMELORS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田根 靖之）がお知らせいたします。

2025年最新のフリーランス・副業の「インフラエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

約5,500件のSOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載されている実際のフリーランス・副業案件（一部抜粋）から作成しました。

■調査サマリー

・平均年収825万円

・週5日稼働の案件が79%超

・リモート案件が85%超

■目次

・インフラエンジニア案件の平均年収

・インフラエンジニアのリモート可否、稼働日数

・インフラエンジニア案件の多い業界

・インフラエンジニアの特徴、その他

■調査結果はこちら

【2025年】インフラエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/WwfAAap-)

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work) https://magazine.sokudan.work



インフラエンジニア案件の平均年収

平均年収825万円（エンジニア職種ランキング5位）

インフラエンジニアの平均年収は825万円で、エンジニア職種中5位に位置しています。これは、ランキング上位を占めるアプリ系やAI関連職種に次ぐ水準です。フロントエンドエンジニア（784万円で6位）を上回る年収は、システムの安定稼働を支える専門性の高さが評価されていることを示しています。クラウド化やセキュリティ対策の重要性が増す現代において、インフラの設計・構築スキルを持つエンジニアは、今後も高い需要が見込まれる職種と言えるでしょう。





インフラエンジニア案件の稼働日数



週4~5日: 79.5%

週2~3日: 16.7%

週1日: 3.8%

インフラエンジニアは、週4～5日勤務が79.5%と大半を占め、フルタイムでの稼働が一般的です。フロントエンドエンジニアと比較すると、週2～3日の部分稼働は16.7%に留まります。これは、システムの安定稼働に責任を持つインフラエンジニアの業務特性によるものです。サーバー監視や障害対応など、継続的な運用管理が求められるため、まとまった稼働時間が必要となる傾向にあります。その結果、安定した収入を得やすい一方で、働き方の柔軟性はやや限定的と言えるでしょう。





インフラエンジニア案件のリモート可否



フルリモート(在宅OK): 39.1%

リモート(一部)可: 46.2%

リモート不可: 14.7%

インフラエンジニアは、フルリモートが39.1%、一部リモート可が46.2%で、合計85.3%がリモートワークに対応しています。フロントエンドエンジニアのリモートワーク対応率94.1%と比較するとやや低く、14.7%はリモート不可である点が特徴です。これは、物理サーバーでの直接作業や厳格なセキュリティ要件が求められる環境下での業務など、インフラエンジニア特有の現場対応が必要となる場合があるためです。場所の制約は比較的少ないものの、基本的にフルタイム勤務が中心となる職種であるという点は変わりません。



インフラエンジニア案件の多い業界



その他人材サービス 22.06%

コンサルティング 8.40%

その他IT関連 8.19%

システムインテグレータ 5.25%

ベンダ 4.83%

インフラエンジニアのニーズは、人材サービス業界で特に顕著です。その他人材サービスが22.06%と圧倒的な割合を占めており、これは人材マッチングプラットフォームや求人サイトといった、大量のデータ処理と安定稼働が求められるサービスが多いことに起因しています。コンサルティングやIT関連が8%台で続くものの、人材サービス業界の突出ぶりが際立っています。システム基盤の信頼性がビジネスに直結する業界特性が、インフラエンジニアへの高いニーズとして現れていると言えるでしょう。

■SOKUDANのフリーランス調査記事（ランキング・レポート）

SOKUDANでは、毎月フリーランスに関する調査記事をランキング・レポート記事として投稿しています。

＜「データでみる」フリーランス・副業の記事一覧＞(https://magazine.sokudan.work/category/freelance_data)

『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business/)』とは

転職マーケットにいない即戦力人材を最短1日で見つけることができる、最速の複業マッチングプラットフォームです。20代後半～40代前半のIT領域に強いエンジニア、マーケター、セールス、BizDev、UI・UXデザイナーの5職種を中心に、最近ではコーポレート人材なども増えております。

また、スタートアップや上場企業との取引も増え、正社員で即戦力人材を採用したくても「採用するまで何か月も時間を要する」「スカウトメールの反応率が下がってきている」

といったお悩みを持つ採用担当者様の課題解決のためのサービスを提供しております。

▶最新の導入事例はこちら(https://magazine.sokudan.work/category/case)