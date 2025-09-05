YON-KAの象徴「ローション ヨンカ」印象派と自然の調和を纏う、2025年限定デザインボトルが登場

ヴィセラ・ジャパン株式会社

70年以上の歴史を誇るフランス・パリ発フィト・スキンケアブランド「YON-KA（ヨンカ）」（発売元：ヴィセラ・ジャパン株式会社／東京都港区、代表取締役：武藤興子）は、2025年10月1日（水）、印象派芸術へのオマージュを込めた特別限定デザインの「ローション ヨンカ（PS/PNG）」を発売いたします。 自然とアートが融合したこのボトルは、単なるスキンケアを超え、美しさを五感で味わうアートピースとして誕生しました。

アルジャントゥイユ ー 印象派とYON-KAの原点

19世紀後半、クロード・モネやルノワールが光と色彩の魔法を描き出した舞台のひとつが、パリ郊外のアルジャントゥイユ（Argenteuil）。

自然の移ろいと穏やかな風景が芸術家たちの創造力を掻き立て、この地で数々の名作が生まれました。

そして昨年、印象派は誕生から150周年を迎え、その革新性と美の哲学が改めて注目されています。

偶然にも、このアルジャントゥイユはYON-KAが1954年に誕生した場所。以来70年、同じ地でラボと製造拠点を構え、自然の恵みとサイエンスの融合という理念のもと、製品を生み出し続けています。

印象派とYON-KAが共有する価値観

バランスとウェルビーイング

印象派がキャンバスに映した穏やかな光景のように、 YON-KAは肌と身体と心の調和を追求しています。

感性と感覚による体験

印象派が色と光で感情を揺さぶったように、YON-KAは五感を満たします。

本質への回帰

印象派が瞬間の純粋さを捉えたように、YON-KAは“究極に健康な状態こそが美”と捉え、本質的な美しさを大切にしています。

オーセンティシティ

型にはまらない芸術の自由さと同じように、YON-KAは限りなく純粋なスキンケアだけを提供し続けています。

「ローション ヨンカ」- YON-KAの“宝”を宿す化粧水

誕生以来のベストセラーで、ブランドを象徴するこのアロマミスト化粧水は、“YON-KAの宝”と言われる5つのエッセンシャルオイル（ラベンダー、ゼラニウム、ローズマリー、サイプレス、タイム）を独自のブレンドで配合。

朝は肌を目覚めさせ、日中はリフレッシュ、夜はやさしく包み込み、肌をうるおいと活力で満たします。

- 世界で3分に1本売れるロングセラー- 肌タイプに合わせた2種（普通～脂性肌用／乾燥肌用）- 99.6%自然由来成分（ISO16128準拠）- サステイナブルパッケージ（リサイクル可能なガラスボトル＆FSC認証紙箱）

限定パッケージの魅力

(左)ローションヨンカPS （右）ローションヨンカPNG

ボトルとパッケージは、印象派が描いた繊細な光と色彩の風景を想起させるデザインで、使うたびにアート作品を手に取るような佇まい。美しさとともに、自然や感性へのオマージュが感じられる特別なボトルに仕上がっています。

“Save the Bees” プロジェクト

この限定ボトルの売上1本につき1ユーロがミツバチ保護団体に寄付されます。

2014年から始まったこの活動は、すでに75万匹以上の保護を実現。

自然と共にあるブランドとして、地球の未来を守る取り組みを続けています。

製品情報

製品名：「ローション ヨンカ（PS/PNG）」 限定デザインボトル

発売日：2025年10月1日（水）

伊勢丹先行発売 9月24日（水）

容量：200mL（普通～脂性肌(PS)／乾燥肌(PNG)）

原産国：フランス

販売場所：レスパスヨンカ表参道

イセタンビューティアポセカリー（伊勢丹新宿店）、

公式オンラインショップ

YON-KAお取り扱いスパ他

YON-KAについて

５大陸・世界60か国以上で展開し、フランスで半世紀以上の歴史を誇るプロフェッショナル・フィト・スキンケアブランド。植物学者の兄弟が治療目的の製品開発を原点として設立。100種類以上の中から症状別に必要なアイテムを選べるだけでなく、お客様の肌ニーズや心身の状態に合わせて製品・技術・香りをカスタマイズし、１回目から実感できる違いを生み出す"オートクチュールケア"を提供。「５つの宝※」と言われる最高品質のハーブと自然の恵みを贅沢に使用した製品・トリートメントで真のすこやかさ、そしてそこから生まれる本物の美しさを追求しています。

※ラベンダー・ゼラニウム・ローズマリー・サイプレス・タイム

レスパスヨンカ表参道

国内外のスパアワード１位を獲得。

東京・表参道。 激戦区で20年の実績を誇る世界で唯一ブランド名を冠した直営店

～心と身体の陰陽バランスが整う場所へ

＜YON＞と＜KA＞は陰陽の関係にあり、＜YON-KA＞は、”相反するものの調和”、そして”繰り返される新たな再生”を意味しています。レスパスヨンカ表参道は、YON-KA創設以来ずっと大事にしているコンセプトをそのまま体感できる空間になっています。

外観を見ると側面はコンクリート打ちっぱなしの無機的なもの、正面は木をふんだんに使用した有機的なデザイン。中に入ると、暗い所と明るい所、曲線と直線、そして相反する素材、西洋と東洋が調和しています。植物の力、エッセンシャルオイルの深い香りや施術の手技はもちろん、空間全体で心と身体をベストバランスへと整えます。

【受賞歴】

日本唯一のスパアワード（スパユーザーの投票による）

2011年～2024年「TOP10 SPA」に入賞（2015年を除く）

2011年「Spa Management 賞」受賞

2014年「TOP SPA of Japan」（日本のトップスパ）受賞

2016年「TOP SPA of Japan」（日本のトップスパ）受賞

2019年「TOP SPA of Japan」（日本のトップスパ）受賞

2017年～2021年「TOP 5 SPA COSMETICS」入賞

2022年「TOP SPA COSMETICS」（日本のトップスパコスメ）受賞

2023年「TOP SPA of Japan」（日本のトップスパ）受賞

2023年「TOP 5 SPA COSMETICS」入賞

世界のスパアワード（イギリスに本部）

2022年・2023年 「Luxury Wellness Spa」「Luxury City Spa」

「Luxury Day Spa」3部門でアジア１位

2023年「Best Beauty Product」YON-KA 受賞

2024年「Luxury Day Spa」「Luxury City Spa」東アジア１位