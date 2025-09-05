2025-26シーズン キャプテン就任のお知らせ

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


この度、2025-26シーズンのキャプテンに#13 須田侑太郎選手、#19 西田優大選手、#27 石井講祐選手が就任しましたので、お知らせいたします。


キャプテン

#13 須田侑太郎



#13須田侑太郎 プロフィール・スタッツ :
https://go-seahorses.jp/team/players/detail/id=21875?PlayerID=8494

[ コメント ]


今シーズンもキャプテンを務めさせていただくことになりました。


昨シーズンの強烈な悔しさを決して忘れることなく、越えるべき壁を全員で越えていけるように日々切磋琢磨していきます。


今シーズンこそはファン、ブースターの皆さまと優勝の喜びを分かち合えるように闘い続けます。


ご青援のほどよろしくお願いいたします！


#19 西田優大



#19西田優大 プロフィール・スタッツ :
https://go-seahorses.jp/team/players/detail/id=17209?PlayerID=30403

[ コメント ]


今シーズンは3人体制でキャプテンをすることになりました。


シーズン毎に成長を感じられてるこのチームで、キャプテンとしてチームを引っ張っていけることを嬉しく思います。


もちろんプレーで引っ張っていく気持ちも昨シーズンと変わらず持ちながら、周りもどんどん巻き込んでいけるように須田さんと石井さんと共に頑張っていきたいと思います！


今シーズンもさらに良いチームを作ります！


ご青援よろしくお願いします！


#27 石井講祐



#27石井講祐　プロフィール・スタッツ :
https://go-seahorses.jp/team/players/detail/id=20173?PlayerID=8583

[ コメント ]


東海トリオでキャプテンを務める事になりました！


キャリアのこのタイミングで人生初のキャプテンを任せて貰える事に感謝し、責務を全うしたいと思います。


今後の人生にこの経験を活かしていく為に、誰よりも三河のバスケットボールを体現出来るようにしていきます！


ファンの皆さん、一緒に最高の景色を見ましょう！！



