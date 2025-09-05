【 9月19日(金)開催】スカイディスクが「尾張共創コンソーシアム STATION Aiパートナー拠点認定記念イベント」にパネリストとして登壇します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、愛知県が開催する「尾張共創コンソーシアム STATION Aiパートナー拠点認定 記念イベント」にパネリストとして登壇します

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22401/table/182_1_f86bff223a154b17b132daea90b9e979.jpg?v=202509051027 ]イベント詳細・お申し込み :https://www.pref.aichi.jp/press-release/stationai-partner0903.html

最適ワークスについて

最適ワークスは株式会社スカイディスクが開発・提供する製造業向けAI×SaaS生産計画自動立案システムです。「いつまでに、何個、どの製品を」というオーダー情報から、AIが設備稼働・人員配置の割付け計画を瞬時に立案します。

工場運営における屋台骨ともいえる生産計画領域のDXを推進するサービスであり、2022年4月のリリース以降大手～中堅中小まで累計150社以上に導入されてきました。

最適ワークスは、計画立案業務の効率化を実現するだけでなく、生産計画の現場でのリアルタイムな運用を可能とすることで納期遵守・品質担保・在庫の適正化や現場の生産効率改善を支援する、「生産計画DX」を実現するサービスです。

「最適ワークス」には生産計画の立案に特化した独自開発エンジンを実装。また、特許出願技術を基盤としたUI/UX設計によりマスター設定にかかる手間を劇的に改善しました。製造業各社がオーナーシップを持ち、DXの進捗が可視化しやすいスモールスタートできるサービスを実現しています。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に約272社のお客様と550件のプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、AIを活用したDX推進にチャレンジしていきます。

会社名：株式会社スカイディスク

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

事業内容： AIを活用したDX支援

設立： 2013年10月1日

会社サイト：https://skydisc.jp/