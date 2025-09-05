三和エステート株式会社「東福岡高等学校サッカー部」とスポンサー契約を締結

三和ホールディングス株式会社

不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、この度、東福岡高等学校サッカー部とスポンサー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■スポンサー契約の背景

当社は「人生に、経営力。」を事業コンセプトに、地域社会と共に歩む企業活動を続けています。今回、全国屈指の強豪として知られ、数多くの選手を輩出してきた東福岡高等学校サッカー部とのスポンサー契約を締結し、次世代育成と地域スポーツの発展を応援してまいります。

■取り組みの内容

●チームユニフォーム（プレミアリーグ・その他試合）に当社ロゴの掲出

●広報物や配信などでのパートナーシップ露出

●地域におけるスポーツ振興活動への協力

これにより、サッカー部の活動環境充実を支援すると同時に、スポーツを通じた地域社会への貢献を目指します。

本契約をきっかけに、当社は今後も地域スポーツや文化活動への支援を積極的に行い、企業としての社会的責任を果たしてまいります。東福岡高校サッカー部の益々のご活躍を祈念し、共に地域を盛り上げてまいります。

三和エステートについて

私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。



会社名：三和エステート株式会社

本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F

代表者：田代 雅博

創業：１９９３年

事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業

URL：https://www.sanwa-estate.com/