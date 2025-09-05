あなたの夕日を、予約します。―夕陽をボトルに詰めた、新作ウイスキー『サンセットリザーブ』誕生
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328975&id=bodyimage1】
久米仙酒造株式会社（本社：沖縄県那覇市仲井真155 代表取締役：比嘉洋一）は、夕焼けをテーマにしたウイスキー「サンセットリザーブ」を2025年9月5日（金）10時に発売しました。
自分時間に寄り添うウイスキー
夕焼けを見る時間は、多くの人にとって仕事終わりの時間帯。つまり「オンからオフ」へと切り替わるひとときです。
私たちは、夕陽や夕焼けが “日常からプライベートへ切り替わるスイッチ” のような役割になるように、その時間にそっと寄り添うウイスキーを目指しました。
ひとつひとつの個性を束ねた、希少なブレンド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328975&id=bodyimage2】
「サンセットリザーブ」は、既成のカテゴリーや熟成年数にとらわれず、新たな味わいを追求したブレンデッドウイスキーです。
沖縄の地で時を重ねた「沖縄 ISLAND BLUE 8年」を基調に、
バーボン樽で静かに育てた瑞々しいニューメイク、
スパニッシュオーク樽で熟成したやさしい甘みの国産シングルグレーン、
そして自社で丁寧に仕込んだモルト原酒をブレンドしました。
厳選した4種のウイスキーの個性を活かしながら重ね合わせることで生まれた、やわらかな甘み、奥行きある香り、そして落ち着いた余韻。時の流れと職人の手仕事が生み出した、希少なブレンデッドウイスキーです。
複雑でリッチな味わいは、ストレートやロックはもちろん、ハイボールとしてもお楽しみいただけます。
夕陽を閉じ込めたボトルデザイン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328975&id=bodyimage3】
ボトルデザインは、まるで夕陽を閉じ込めたかのようなラベルに仕上げました。
ラベルには水平線に沈む夕日と茜色の空を表現し、深い青の海には水紋を思わせる立体加工を施しています。化粧箱の窓からはラベルの夕焼けがのぞき、そこに夕焼けを眺める“あなた”のシルエットを重ねました。
仕事終わりの一杯や、大切な人との語らいの時間に、心をほどくような味わいをお楽しみください。
商品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328975&id=bodyimage4】
商品名：サンセットリザーブ
容量：700ml
アルコール度数：50度
品目：ウイスキー
販売価格：5,940円（税込・送料無料）
本商品は店頭販売は行わず、通信販売のみでご購入可能です。
テイスティングノート
香り：まるで枯山水を思わせるような落ち着いた香りが漂う。やがてその奥から、干し葡萄のように凝縮感のある甘やかな芳香が重なりあう
味わい：口に含むとスパイシーな刺激が広がり、力強さと多層的な味わいを際立たせる
余韻：オイリーで厚みがあり、やがてやわらかな甘みが余韻として静かに残る
ご購入はこちらから
久米仙酒造オンラインショップ：https://kumesenshop.com/products/sr50
久米仙酒造 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/kumesen/sr50/
久米仙酒造 Yahoo店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kumesen/sr50.html
久米仙酒造株式会社について
久米仙酒造株式会社は、沖縄県那覇市にて1952年に創業した蒸溜所。
「豊かな今と未来をつくる一歩進んだ酒づくり」をモットーに、泡盛という沖縄の伝統的な蒸留酒を守りながらも、常に革新を追求し続けています。
また、ウイスキーショップ「OKINAWA BLUE」を沖縄と東京に4店舗展開し、沖縄のウイスキーの魅力を広く発信しています。
公式サイト：https://kumesen.co.jp/
配信元企業：久米仙酒造株式会社
久米仙酒造株式会社（本社：沖縄県那覇市仲井真155 代表取締役：比嘉洋一）は、夕焼けをテーマにしたウイスキー「サンセットリザーブ」を2025年9月5日（金）10時に発売しました。
自分時間に寄り添うウイスキー
夕焼けを見る時間は、多くの人にとって仕事終わりの時間帯。つまり「オンからオフ」へと切り替わるひとときです。
私たちは、夕陽や夕焼けが “日常からプライベートへ切り替わるスイッチ” のような役割になるように、その時間にそっと寄り添うウイスキーを目指しました。
ひとつひとつの個性を束ねた、希少なブレンド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328975&id=bodyimage2】
「サンセットリザーブ」は、既成のカテゴリーや熟成年数にとらわれず、新たな味わいを追求したブレンデッドウイスキーです。
沖縄の地で時を重ねた「沖縄 ISLAND BLUE 8年」を基調に、
バーボン樽で静かに育てた瑞々しいニューメイク、
スパニッシュオーク樽で熟成したやさしい甘みの国産シングルグレーン、
そして自社で丁寧に仕込んだモルト原酒をブレンドしました。
厳選した4種のウイスキーの個性を活かしながら重ね合わせることで生まれた、やわらかな甘み、奥行きある香り、そして落ち着いた余韻。時の流れと職人の手仕事が生み出した、希少なブレンデッドウイスキーです。
複雑でリッチな味わいは、ストレートやロックはもちろん、ハイボールとしてもお楽しみいただけます。
夕陽を閉じ込めたボトルデザイン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328975&id=bodyimage3】
ボトルデザインは、まるで夕陽を閉じ込めたかのようなラベルに仕上げました。
ラベルには水平線に沈む夕日と茜色の空を表現し、深い青の海には水紋を思わせる立体加工を施しています。化粧箱の窓からはラベルの夕焼けがのぞき、そこに夕焼けを眺める“あなた”のシルエットを重ねました。
仕事終わりの一杯や、大切な人との語らいの時間に、心をほどくような味わいをお楽しみください。
商品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328975&id=bodyimage4】
商品名：サンセットリザーブ
容量：700ml
アルコール度数：50度
品目：ウイスキー
販売価格：5,940円（税込・送料無料）
本商品は店頭販売は行わず、通信販売のみでご購入可能です。
テイスティングノート
香り：まるで枯山水を思わせるような落ち着いた香りが漂う。やがてその奥から、干し葡萄のように凝縮感のある甘やかな芳香が重なりあう
味わい：口に含むとスパイシーな刺激が広がり、力強さと多層的な味わいを際立たせる
余韻：オイリーで厚みがあり、やがてやわらかな甘みが余韻として静かに残る
ご購入はこちらから
久米仙酒造オンラインショップ：https://kumesenshop.com/products/sr50
久米仙酒造 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/kumesen/sr50/
久米仙酒造 Yahoo店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kumesen/sr50.html
久米仙酒造株式会社について
久米仙酒造株式会社は、沖縄県那覇市にて1952年に創業した蒸溜所。
「豊かな今と未来をつくる一歩進んだ酒づくり」をモットーに、泡盛という沖縄の伝統的な蒸留酒を守りながらも、常に革新を追求し続けています。
また、ウイスキーショップ「OKINAWA BLUE」を沖縄と東京に4店舗展開し、沖縄のウイスキーの魅力を広く発信しています。
公式サイト：https://kumesen.co.jp/
配信元企業：久米仙酒造株式会社
プレスリリース詳細へ