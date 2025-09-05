【最終発表】小野正利のハイトーンボイスが響き渡る！ニクオン町田BASEの全ラインナップがついに完成！
（株）アシスト主催、開催まで残り1カ月に迫った「ニクオン町田BASE 2025」。
9月5日（金）、待望の第6弾・最終アーティストを発表しました。
最後に名を連ねたのは、ボーカリスト 小野正利。
驚異的な音域を持ち、突き抜けるハイトーンボイスで幅広いジャンルの歌唱力のある「小野正利」がニクオン町田BASEのステージに登場します。
これまでに発表したアーティストは、日本ロック界のレジェンド ダイアモンド☆ユカイ、圧倒的な存在感を放つ ROLLY、SNS総フォロワー数120万超・再生回数1億回突破の新世代アーティスト TENSONG、町田市出身の実力派シンガー 藤岡正明、そして前回出演が決定している矢井田 瞳、松室政哉、ジャンクフジヤマ。
そこに最後のピースとして小野正利が加わり、世代・ジャンルを超えて楽しめる豪華な全ラインナップがついに完成しました。
さらに、オープニングアクトとして「NEXTアーティスト」枠に選ばれた町田ゆかりの若手アーティスト2組も出演決定。
フレッシュな才能と豪華アーティストの共演が、この秋の町田を熱く盛り上げます。
音楽と肉を存分に楽しめる2日間。
町田シバヒロを舞台に繰り広げられる「ニクオン町田BASE」に、ぜひご期待ください。
出演アーティスト紹介
■小野正利
Real Name・・・ 小野正利
Birthday・・・1967 年 1 月 29 日生まれ
Blood Type・・・AB 型
1992 年 5 月 21 日 SONY RECORDS より「ヒュアになれ」でテビュー。同年 8 月にリリースした 3rd シングル「You’re the Only・・・」がフジテレビ系ドラマ「君のために出来ること」の主題歌となり 114 万枚を越える大ヒット。各音楽賞にノミネートされ、「日本レコード大賞新人賞」「日本ゴールドディスク大賞グランプリ・ニューアーティスト賞」 「日本有線大賞最優秀新人賞」「ゴールデンアロー賞新人賞」「TOKYO FM リスナーズ・グランプリ」他 全ての賞を獲得し、この年 NHK「紅白歌合戦」に初出場。
その後、ワンツーマン形式でヴォーカル教室を開設。アーティスト活動とヴォイストレーナーとして新たな活動を開始する。
さらに2009年にはヘヴィ●メタルバンドGALNERYUSのヴォーカリストとして正式加入。
2011年12月、少年ジャンプ連載の人気漫画「HUNTER×HUNTER」のアニメ主題歌OPをつとめる。
現在もソロボーカリスト、GALNERYUS、またヴォーカル講師として精力的に活動中。
イベント開催概要
イベント名：ニクオン町田BASE
日 時：2025年10月11日（土）・12日（日）
時 間：11:00～19:00予定
会 場：町田シバヒロ（東京都町田市中町1丁目20-23）
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン町田BASE実行委員会（株式会社アシスト内）
後 援：町田商工会議所、一般社団法人 町田青年会議所、一般社団法人東京ニュービジネス協議会、一般社団法人町田・相模原経済同好会、町田市商店会連合会
特別協力：株式会社トーキョーアート、株式会社Zooops Japan、株式会社I.K.Eプランニング、株式会社シーティーイー、DELE株式会社、Dr.Crab、株式会社オルフェウスレコーズ
実施内容：・音楽ステージ1ステージ（2日間）
・飲食店はキッチンカーによる出店形式20店舗
・企業ブース出店
出演アーティスト：プロミュージシャン8組、アマチュアミュージシャン2組、全10組
開催内容：「街を元気に!」というコンセプトのもと、「肉料理を中心としたフードフェス」と「ライブ音楽イベント」が融合した地域密着型の入場無料フェスティバル。
お問い合わせ先
ニクオン町田BASE実行委員会事務局（株式会社アシスト：https://assist001.jp/）
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-10 新横浜IOビル6F
MAIL：info@assist001.jp
WEB：https://nikuon.com/machida/
TEL：045-620-2393
