TVU NetworksがTVU MediaMesh（TM）を発表：ライブビデオ制作のためのグローバル共有メモリ

カリフォルニア州クパティーノ、2025年9月5日 /PRNewswire/ -- クラウドネイティブのライブビデオ制作のリーダーであるTVU NetworksがTVU MediaMesh™を発表しました。この画期的なプラットフォームは、IBC 2025でデビュー予定です。MediaMeshは、グローバル共有メモリを導入することでライブビデオの共有と制作方法を再定義し、制作チームはライブ映像にシームレスかつリアルタイムでアクセスできるようになります。



TVU Networks Unveils TVU MediaMesh™: A Global Shared Memory for Live Video



長年にわたり、ライブ制作は物理的なインフラストラクチャ、高価な機器、厳格なルーティングシステムにる制限がありました。クラウドによりこれらの障壁を排除可能と期待されていましたが、導入ハードルは依然として高く、完全に移行された制作実績はわずか1%程度でした。最大の課題は、多様なライブソースを共有して管理することです。TVU MediaMeshは、まるで共有ファイルを開くように、映像に即座にアクセスできるようにすることでこの問題を解決し、複雑さと構成時間を削減します。

「MediaMeshは、ライブ映像をどこからでも即座に利用できるようにすることで、クラウド導入の最大の障害を取り除きます」とTVUの戦略担当副社長Mike Cronkは述べています。「これにより、チームはバックエンドを気にすることなく、どこからでも、どんなツールを使っても、自由に制作できるようになります。」

TVUの受賞歴のあるSaaSアプリケーションのバックボーンとして構築されたMediaMeshは、APIを公開し、顧客とパートナーが新しいソリューションを作成できるようになりました。業界のリーダーたちはすでにこのプラットフォームを採用しており、Grass ValleyはAMPPシステムをMediaMeshと統合し、顧客が統合の労力を大幅に削減して複数のベンダーのソースを接続できるようにしました。「これは顧客が求めていたタイプのコラボレーションです」とGrass Valley社のCPO、Adam Marshall氏は述べています。

「ライブ制作の将来は、閉鎖的なエコシステムではなく、コラボレーションにかかっています」とTVU NetworksのCEO、Paul Shenは述べています。「MediaMeshを通じてプラットフォームを公開することで、放送局、開発者、パートナーは協力してより迅速にイノベーションを起こす自由が得られます。」

オープン。コラボレーティブ。すぐに利用可能。

TVU MediaMeshは、AWS Marketplaceなどを通じてすぐにご利用いただけます。放送局や開発者は、リモート制作、マルチベンダー・ワークフロー、次世代ライブ・アプリの構築など、あらゆる用途に即座に導入できます。

TVUは、ロードマップを策定するために、Chyron、EVS、Grass Valley、Solid State Logic、Vizrtなどの大手メディア企業やパートナーのリーダーを含むMediaMesh Advisory Board（MAB）を結成しました。MABは9月3日から四半期ごとに会合を開き、フィードバックを提供し、現実世界との整合性を確保します。

IBC 2025（ホール7、B.55）では、TVUはMABメンバーからの統合と、Grass Valley、Riedel、Matrox、AWSとの相互運用性のデモを展示します。Mediatest、Eluvio、Pixelstorm、In-Sync、Telos Allianceなどの追加パートナーもソリューションを紹介します。開発者は、tvunetworks.com/tvu-developerで今すぐ構築を開始できます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com