OTTOCASTの製品どう選ぶ？秋のカーライフ応援キャンペーン開催（最大40％OFF）
まだスマホでナビしていますか？
車載スクリーンナビはもっと大きく、もっと安全！
CarPlay AI Boxとは？
カーライフをより快適にするスマート製品をご紹介！
秋のドライブシーズンに向けて、車載ライフをより便利に、快適にするアイテムをお探しですか？
今回ご紹介する「OTTOCAST（オットキャスト）」は、“Auto（オート＝車）”と“Cast（キャスト＝接続）”から名付けられた、車載向けスマートデバイスのグローバルブランドです。これまでの累計販売台数は100万台を突破、世界80カ国以上で展開し、**ワイヤレスCarPlayアダプター・AI Box・PND（ポータブルナビゲーションデバイス）**といった幅広い製品ラインアップを通じて、革新的なカーエクスペリエンスを提供しています。
OTTOCASTの製品は種類が多くて、どれを選べばいいの？
そんな声にお応えして、この秋おすすめの5モデルをご紹介します。さらに今なら、秋のカーライフ応援キャンペーンで最大40％OFF！
1. OTTOCAST MINI
OTTOCASTの最新ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター。
有線CarPlay/AAをワイヤレス化し、車内の配線のわずらわしさから解放。スマホをケーブルで接続し続ける必要がなく、地図アプリもスマホと連動して自動的にアップデート。最初のペアリング後は、乗車時に自動接続してくれるため操作も不要です。
デメリット：動画アプリ（YouTube等）の再生は非対応。インターネット接続はスマホのテザリングが必要。
おすすめポイント：小型・軽量・価格も手頃！初めてワイヤレスCarPlayを試したい方に最適。
秋のカーライフ応援キャンペーン
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7L8WN1B
割引コード：B57MNFSI（40％OFF）
有効期限：9月5日～9月25日
2. OTTOCAST Mirror Touch
スマホ画面をそのまま車載ディスプレイにミラーリング！
一般的なミラーリングを超え、ほぼ全てのアプリを車載画面で利用可能。さらに双方向操作に対応しており、車載画面からスマホを操作することも可能。レンタカー利用時やシェアカー利用時もログイン不要で安心、サブスク動画もスマホに契約済ならそのまま大画面で視聴できます。
デメリット：iPhone 15以降（iPhone 16E除く）、およびDisplayPort出力対応のAndroidスマホが必要。対応車種は有線CarPlay搭載車のみ。
おすすめポイント：コスパ抜群！小さな投資で大きな利便性を得たい方に。
秋のカーライフ応援キャンペーン
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC285N6K
割引コード：7AZTRUUU（30％OFF）
有効期限：9月5日～9月25日
3. OTTOCAST P3 Lite（阪神タイガース公式コラボモデル）
Android 12搭載、4GB+64GBの大容量メモリ、Google Playストア＆専用アプリHubを搭載し、YouTube・Netflix・Abemaなど日本で人気のアプリ95％以上を自由にインストール可能。通信方式も「スマホテザリング・車載WiFi・SIMカード・クラウドSIM」の4種類に対応。旅行や長距離ドライブでも安定して楽しめます。
デメリット：阪神タイガース公式コラボデザインのため、他球団ファンには好みが分かれる可能性あり。
おすすめポイント：長距離ドライブや家族旅行にぴったり！お子様の退屈防止にも◎。そして阪神ファンにとっては限定感あふれる特別モデル！観戦帰りのドライブも盛り上がること間違いなし。
