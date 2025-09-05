【中小・ベンチャー企業の海外進出に夢と勇気を与える！】経済産業大臣賞をはじめ、各賞受賞企業を表彰！グローバル人財フォーラム2025開催！！
ニュービジネスやベンチャー企業の振興と育成に寄与する一般社団法人東京ニュービジネス協議会（略称：東京NBC、所在地：東京都港区赤坂、会長：青木 正之）は、グローバル大賞（※１）表彰式をはじめ、基調講演、受賞者によるパネルディスカッション及び懇親交流会を通し、海外事業に取り組む未上場のベンチャー・中小企業に夢と勇気を与えるイベント「グローバル人財フォーラム2025」を開催致します。
今年のテーマは『匠（TAKUMI）の精神で世界にチャレンジする中小企業たち』。
世界の人口は増え続け、特にアジア・アフリカの新興国では中間層が拡大し、質の高い商品やサービスへの需要が急速に高まっています。日本の中小企業が持つ独自の技術、精緻なものづくり、誠実なサービス、その根底にある日本人の「匠（TAKUMI）の精神」は、まさにこうした市場でこそ真価を発揮できる資質です。もし一社一社が海外展開を前提にし、売上の一部を海外で確保できれば、日本経済全体に新しい成長の道が開かれるでしょう。
「グローバル人財フォーラム2025」では中小企業が海外展開に向けて具体的一歩踏み出すきっかけとして、世界に誇れる小さな巨人たちを表彰します。
『グローバル人財フォーラム 2025』
【日時】
2025 年 9 月 30 日（火） 17:00～20:00
第一部 17:00～17:50 グローバル大賞表彰式
第二部 18:00～19:15 基調講演 ＋ 最優秀賞企業によるパネルディスカッション
≪基調講演≫
講師：菊川 人吾氏（経済産業省 イノベーション・環境局長）
≪パネルディスカッション≫
＜ファシリテーター＞
東出 浩教氏（早稲田大学ビジネススクール/早稲田大学大学院商学研究科 教授）
＜パネラー＞
吉田 龍太郎氏（株式会社プレステージジャパン 代表取締役）
小林 嶺司氏（株式会社HAKKI AFRICA 代表取締役CEO）
第三部 19:25～20:00 懇親交流会
【場所】
オルクドールサロン TOKYO
東京都中央区日本橋 2-5-1 日本橋髙島屋三井ビルディング 31 階
【申込み方法】
（1）NBC会員参加申込みURL
https://www.nbc-world.net/M02/event_detail/MzY3tjQ2AgA
（2）一般参加者申込みURL
https://share-na2.hsforms.com/1tEEVg60jQiuEAFilLn_gvQnn04j
【受賞企業】
◇ニッポン新事業創出大賞 グローバル部門
最優秀賞（経済産業大臣賞・JNB 会長賞）：株式会社プレステージジャパン【代表取締役 吉田 龍太郎氏】
優秀賞（JNB 会長賞）：株式会社トパック【代表取締役社長 正井 敏夫氏】
特別賞（JNB 会長賞）：株式会社青海製作所【代表取締役 青海 剛氏】
特別賞（JNB 会長賞）：株式会社マルト長谷川工作所【代表取締役社長 長谷直哉氏】
◇海外アントレプレナー賞
最優秀賞（NBC 会長賞）：小林 嶺司氏【株式会社HAKKI AFRICA 代表取締役CEO 】
優秀賞（NBC 会長賞）：朝谷 実生氏【Curina CEO】
◇奨励賞
・ゴールド工業株式会社 代表取締役 村田太成氏
・株式会社高知丸高 代表取締役 髙野一郎氏
・株式会社デリカ 代表取締役社長 金子孝彦氏
・株式会社ゼネシス 代表取締役社長 福島賢一氏
・パイフォトニクス株式会社 代表取締役 池田貴裕氏
・株式会社キャステム 代表取締役社長 戸田拓夫氏
・兼八産業株式会社 代表取締役 原延明氏
・株式会社Sora Classic Arts 代表取締役 中内玲子氏
