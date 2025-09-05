美容室での「無料の頭・肩マッサージ」、好きな人は72％！でもリピートへの影響は…？
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、美容室での無料のマッサージについてアンケート調査を実施しました。その結果をもとに、美容室での無料マッサージに対する印象や満足度と、美容室選びやリピートへの影響について分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の男女
回答数：100名
調査期間：2025年9月3日～2025年9月4日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15069
■ Q. 美容室での無料のマッサージは好きですか？
・とても好き：46%
・少し好き：26%
・どちらでもない：12%
・あまり好きではない：13%
・全く好きではない：3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328929&id=bodyimage1】
■ Q.あなたは美容室でマッサージを受けていますか？
・毎回してもらっている：44%
・時々してもらう：31%
・ほとんどない：15%
・まったくない：10%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328929&id=bodyimage2】
■ Q. 美容室のマッサージ時間に対する理想は？
・短くて良い（1分以内）：13%
・普通（2～3分程度）：53%
・少し長め（5分程度）：16%
・できれば長く（10分以上）：5%
・無くて良い：13%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328929&id=bodyimage3】
■ Q. 美容室でのマッサージは、美容室選びやリピートに影響しますか？
・大きく影響する：7%
・少し影響する：37%
・あまり影響しない：27%
・全く影響しない：29%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328929&id=bodyimage4】
《大きく影響する》
・肩こりが酷いので美容室で無料でマッサージもしてくれるというのはとても有り難い。美容室を選ぶ際には無料でマッサージがあるところを積極的に選びます。（40代／男性／千葉県／会社経営、役員）
・人によってマッサージの仕方が異なって下手な人にされると逆にリピなしになるのでどちらとも言えないが、上手な人に当たるとその時間も含めての良い体験だったな、ってなるので（30代／女性／神奈川県／正社員）
・美容室では毎回眠くなりリラックス出来ます。その後のマッサージはとても快楽的でスッキリするからです。（40代／男性／静岡県／正社員）
《少し影響する》
・私が利用している美容院は、頭を洗っている際に少しマッサージをしてくれるのですが、それも気持ちよくて利用しているところもありますが、自分が思った通りのカラーに仕上げてくれることの方が大きいので、少し影響するを選びました。（20代／女性／岡山県／正社員）
・マッサージをしてくれる方がうれしいし、美容院を出たときに頭がすっきりするのでマッサージのあるお店はリピートする確率が高いです。あとは担当してくださったスタッフの腕次第で、指名することもあります。（20代／女性／静岡県／正社員）
・美容室でのマッサージはリラックスできる時間なので、サービスの一つとしてありがたいと感じています。強く影響するわけではありませんが、マッサージがあると気持ちよく過ごせるため、また利用したいと思うことがあります。（30代／男性／富山県／正社員）
