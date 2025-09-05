試験、検査、認証（TIC）市場インテリジェンスレポート 2025～2032
試験・検査・認証（TIC）市場は、製造、エネルギー、自動車、航空宇宙、食品・飲料、ヘルスケア、消費財など、様々な業界において、製品の品質、安全性、そして規制遵守を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。TICサービスは、組織が一貫した品質基準を維持し、厳格な国際規制を遵守し、リスクを軽減し、ますますグローバル化するサプライチェーンにおける消費者の信頼を高めるのに役立ちます。
市場規模と成長:
試験、検査、認証（TIC）市場規模は2023年に2,355.3億米ドルと評価され、2024年の2,463.6億米ドルから2032年には3,584億米ドルに成長する見込みで、予測期間（2025～2032年）中に3.8%のCAGRで成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● SGS SA（スイス）
● ビューローベリタスSA（フランス）
● インターテックグループplc（英国）
● Eurofins Scientific SE （ルクセンブルク）
● DEKRA SE（ドイツ）
● TUV SUD（ドイツ）
● DNV AS（ノルウェー）
● Applus Services SA（スペイン）
● ALS Limited（オーストラリア）
● TUV NORDグループ（ドイツ）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界の試験・検査・認証（TIC）市場規模を掲載しています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場予測も本章に含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界の試験・検査・認証（TIC）市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供します。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：本調査のこの部分では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供します。さらに、調査対象地域ごとの売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供します。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
予測期間終了時の世界の試験、検査、認証（TIC）市場の推定規模はどのくらいですか？
（ 2 ）世界の試験、検査、認証（TIC）市場をリードするセグメントは、そのリーダーシップを維持すると予想されますか？ （3）最大の成長の可能性を示している地域はどれですか？ （4）世界の試験、検査、認証（TIC）市場を支配しているプレーヤーはいますか？
